Συνεχίζει να μυρίζει «μπαρούτι» η ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς λίγη ώρα μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ξέσπασε νέα κόντρα μεταξύ του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη και της βουλευτή Επικρατείας Έλενας Ακρίτα, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώτος στη συνεδρίαση για τον Στέφανο Κασσελάκη.

Με ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Ακρίτα κάλεσε τον κύριο Πολάκη να απαντήσει ευθέως αν είπε στη συνεδρίαση της ΠΓ τη φράση «Αυτό το ΠΡΑΜΑ πρόεδρος δεν βγαίνει. Όσα λέει και κάνει ο Κασσελάκης μοιάζουν με τον αδολφοχιτλερισμό».

«Αλήθεια το ξεστόμισες αυτό, Παύλο Πολάκη;» ανέφερε αρχικά η βουλευτής στην ανάρτησή της.

Ο βουλευτής Χανίων απάντησε λέγοντας ότι κυκλοφορούν διάφορα για τα όσα είπε, και παρέθεσε την τοποθέτησή του στην ΠΓ. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Επειδη κυκλοφορανε διαφορα για αυτα που ειπα στην πολιτικη γραμματεια…

Τα ακριβη λογια ηταν: Συμφωνω με την εισηγηση γιατι αυτα που ειπε στις συνεντευξεις του ειναι απαραδεκτα και αποκρουστικα.

Η αναφορα πως ντρεπεται να χασει απο βουλευτη του δειχνει εναν εγωπαθη ναρκισο και η αναφορα περι συμμετοχικης αμεσοδημοκρατιας δειχνει αδολφοχιτλερισμο!!! Για να λεμε ολη την αληθεια εσεις οι 87 κλπ την εχετε κανει τη μαλακια με τον αποκλεισμο και τωρα το παιζει πληγωμενος -παραπονεμενος πρίγκηπας !! Αν ερθει κανονικος κοσμος να ψηφισει αυτος ο ναρκισσος δεν θα βγει προεδρος!! Κανει ο,τι ειναι δυνατον για να διωξει κοσμο και καποιοι απο τους 87 με τις συνεντευξεις τους κανουν το ιδιο !!

Θελω οπωσδηποτε να προστεθει στο κειμενο της αποφασης σημερα αναφορα στα Ελληνοτουρκικα και στα μυστικα παζαρια του Μητσοτακη που ειναι απαραδεκτα και επισης αναφορα στις κινητοποιησεις των υγειονομικων. Τελος να πω πως ενω Συριζα ,Κκε και Νεαρ ψηφιασν κατα της αρσης ασυλιας μου σήμερα απο τη μηνυση του Αδωνη και ειχαμε και τρια παρων απο ανεξαρτητους,η Λινού ψηφισε ναι στην αρση. Το αναφερω για να πεφτουν τελειως οι μασκες για το ρολο της κυριας που εδινε συγχαρητηρια στον Αδωνη το Γεναρη».

Δείτε την ανάρτηση

Οι αναφορές του Παύλου Πολάκη για την ανάγκη «να ψηφίσει ο κανονικός κόσμος» προκάλεσαν νέα ανάρτησή από την Έλενα Ακρίτα η οποία του έθεσε το ερώτημα «ποιος είναι ο κανονικός κόσμος ακριβώς»;

Ο βουλευτής Χανίων απάντησε εκ νέου στην Έλενα Ακρίτα λέγοντας: «Έλα κομένες οι αηδίες!!».

Δείτε την απάντησή του

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.