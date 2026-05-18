ΚΥΣΕΑ: Επιστρέφουν οι Patriot από Διδυμότειχο και Κάρπαθο – Εγκρίθηκαν νέες αμυντικές ενισχύσεις

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την επιστροφή των συστοιχιών Patriot που βρίσκονταν στο Διδυμότειχο και την Κάρπαθο, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών. Παράλληλα, όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, δόθηκε το «πράσινο φως» για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος τύπου M113 στον Λίβανο. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 αντίστοιχα οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών, έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπό το πρίσμα των κινήσεων της Άγκυρας και ιδιαίτερα της προώθησης νομοσχεδίου που συνδέεται με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Πηγή: skai.gr

