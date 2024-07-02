Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media ευχαριστεί τους Coldplay για το βίντεο που γύρισαν στο Ηρώδειο και το οποίο αποτελεί δωρεάν διαφήμιση για τη χώρα μας.

«Εξαιρετική προβολή για τη χώρα μας! Thank you for the amazing experience Coldplay» γράφει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Το βίντεο έχει διάρκεια τέσσερα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στα οποία αποτυπώνονται εικόνες εντός και εκτός του Ηρωδείου ενώ στο τέλος υπάρχει ένα πανοραμικό πλάνο με θέα τον Παρθενώνα και φώτα της πόλης.

Εκτός από την ανάρτηση όμως, ο πρωθυπουργός ανέβασε και σχετικό story

