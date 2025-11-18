Στον αέρα είναι η προκήρυξη για 290 νέες προσλήψεις οδηγών λεωφορείων και από αύριο, Τετάρτη, το μεσημέρι θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν την αίτησή τους, όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Θα πάμε σε αυξήσεις στους μισθούς των οδηγών λεωφορείων και καλούμε τον κόσμο που έχει επαγγελματικό δίπλωμα και θέλει να γίνει οδηγός λεωφορείων, να ξέρει ότι θα έχει αυξημένο μισθό, όπως και οι υπάρχοντες οδηγοί. Θα βελτιωθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας την οποία έχουμε με τους οδηγούς και οι συνθήκες πλέον με τα καινούρια λεωφορεία», τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Για τα νέα λεωφορεία σημείωσε πως «έχουν λιγότερες βλάβες και στο σύνολό τους έχουν κλιματισμό. Υπενθυμίζω πως αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου που θα κυκλοφορεί στην Αθήνα θα έχει ενεργό λειτουργικό air condition. Ήταν δέσμευσή μου και θα την πραγματοποιήσουμε».

Κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αίτηση, σημειώνοντας πως «300 νέοι οδηγοί στο τιμόνι σημαίνει 30% μείωση χρόνου αποστάσεων στις βασικές γραμμές. Είπε και ο πρωθυπουργός σήμερα το πρωί πως το βάρος θα το ρίξουμε στις βασικές γραμμές, εκεί δηλαδή που έχουμε τον μεγάλο όγκο επιβατών, τις γραμμές που διασχίζουν όλη την Αθήνα. Το 550, το 608, το Α8, το 040 το Α7. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές που θα δει ο κόσμος το 2026 πολύ καλύτερη συχνότητα».

Για τις κάμερες επιτήρησης λεωφορειολωρίδας, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως καθώς έχει ξεκινήσει η λειτουργία τους «θα βελτιωθεί και ο χρόνος για να φτάσεις στον προορισμό σου. Οι κάμερες της Αττικής Οδού γράφουν και έχουν πάει ήδη οι πρώτες κλήσεις μέσω gov.gr. Είναι μια μεγάλη αλλαγή».

Οι κάμερες των λεωφορείων είναι το επόμενο βήμα, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός και σημείωσε πως «θα βγει σε λίγες μέρες η ΚΥΑ από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που θα επιτρέπει πλέον ηλεκτρονικές κλήσεις και στη λεωφορειολωρίδα. Ο αλγόριθμος έχει εκπαιδευτεί, λειτουργεί καλά και είναι στον αέρα ο διαγωνισμός για τις 600 κάμερες».

«Στοίχημά μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία του επιβάτη», επισήμανε και συνέχισε λέγοντας πως με κάμερες θα επιτηρείται η λεωφορειολωρίδα. «Αυτό ξεκινά από το τέλος του 2025 και θα μπουν 600 κάμερες. Άρα θα είναι πρακτικά αδύνατον αν έχεις λεωφορείο πίσω να μην σε γράφει και να μην έρχεται η κλήση στο gov.gr. Αν έχεις μπροστά σου το λεωφορείο δεν θα σε γράφει».

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε επίσης πως «μέχρι τέλος του έτους θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας 1.000 καινούρια λεωφορεία. Είμαστε στα 800, 1.000 μέχρι το τέλος του έτους και το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο θα είναι 1.100. Ο στόλος ανανεώνεται, η υπηρεσία θα βελτιωθεί».

«Έχουμε και την κατάργηση πολύ μεγάλου μέρος του δικτύου των τρόλεϊ. Θα αντικατασταθούν με λεωφορεία, μην ανησυχεί ο κόσμος», σημείωσε. Επίσης ανέφερε πως το δίκτυο των καλωδίων των τρόλεϊ θα αρχίσει να ξηλώνεται. «Το ξήλωμα ξεκινάει την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου από το κέντρο του Πειραιά», είπε ο αναπληρωτής υπουργός. Θα καταργηθεί περίπου το 70% του δικτύου, όπως τόνισε.

Για τις τιμές των εισιτηρίων, ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αύξηση.



Πηγή: skai.gr

