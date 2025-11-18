Το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (Naval Information Warfare Center Pacific, NIWC Pacific) και τη Διοίκηση Συστημάτων Πληροφοριών Ναυτικού Πολέμου (Naval Information Warfare Systems Command, NAVWAR) στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας επισκέφθηκε χθες Δευτέρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με την αναλυτική ενημέρωση του κ. Δένδια από τον Διοικητή της Ναυτικής Διοίκησης Κέντρων Πληροφοριακού Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Υποναύαρχο Kurt Rothenhaus, τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Κέντρου Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού Michael McΜillan, τον Διευθυντή του Τμήματος Καινοτομίας Δρα Δημήτρη Τσιντικίδη και άλλα στελέχη για τη δομή, την οργάνωση, την αποστολή, τις δραστηριότητές τους και την ανάπτυξη καινοτομιών αιχμής για το σύγχρονο ναυτικό επιχειρησιακό περιβάλλον.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στα μη επαναδρωμένα αυτόνομα συστήματα που λειτουργούν στη θάλασσα και κάτω από αυτήν, την κυβερνοάμυνα, καθώς και σε προηγμένα δίκτυα πληροφοριών σε θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση δεδομένων για επιχειρησιακές εφαρμογές.



Επίσης, συζητήθηκαν η μακροπρόθεσμη στρατηγική R&D για τις τεχνολογίες του Ναυτικού, η συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα προηγμένης τεχνολογίας και την αμυντική βιομηχανία, αλλά και οι τρόποι μετατροπής της έρευνας σε επιχειρησιακή ισχύ.



Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την προβολή του οπτικοακουστικού υλικού “Sea Strike 2043”, το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε επίπεδο του πεδίου μάχης, δοκιμάζοντας καινοτόμες στρατηγικές και αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.



Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του NIWC Pacific όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα και να συνομιλήσει με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων για τις δυνατότητές τους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για το έργο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) ρομποτικών και άλλων πρωτότυπων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από Μη Επανδρωμένα Συστήματα του Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες πειραματισμού και ανάπτυξης μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων.



Στη διάρκεια της παραμονής του στο NIWC Pacific ο κ. Υπουργός περιηγήθηκε και στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Unmanned Aerial VehiclesInformation Operations, UAVIO), όπου ενημερώθηκε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στις επιχειρήσεις πληροφοριών. Ακολούθησε παρουσίαση ενός από τα πλέον προηγμένα συστήματα υποβρύχιας μη επανδρωμένης τεχνολογίας.

Επίσης, συζητήθηκε η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ σε τομείς αιχμής.

Σε ανάρτησή του στο Χ σχετικά με την επίσκεψη, ο Νίκος Δένδιας σχολίασε ότι ενημερώθηκε και είχε συζητήσεις «σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα που επιχειρούν πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας».

«Οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικές και η ανταλλαγή απόψεων εμπεριστατωμένη» υπογραμμίζει.

«Η συνεργασία αυτή και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη», προσθέτει ο υπουργός, καθώς μέσω της «Ατζέντας 2030» συνεχίζουμε «να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού και να διασφαλίζουμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις».

