«Οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι Μεταφορές αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι η κατάρτιση του Προϋπολογισμού είναι μια δύσκολη εξίσωση για να μπορέσουν να χωρέσουν σε αυτόν όλα όσα έχει ανάγκη η χώρα.

Ο κ. Κυρανάκης αναφερόμενος στις προτεραιότητες του Υπουργείου για τις Μεταφορές, είπε:

Για τον σιδηρόδρομο: το 2019 είχαμε Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 210 εκατ. ευρώ και Τακτικό Προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ, πέρυσι φτάσαμε στο ΠΔΕ στα 720 εκατ. ευρώ και Τακτικό Προϋπολογισμό 75 εκατ και φέτος πάμε για το 2026 στα 760 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και στα 120 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, δηλαδή από τα 250 εκατ ευρώ συνολικά φτάνουμε στα 900 εκατ. ευρώ για τον σιδηρόδρομο. Αυτός είναι ένας υπερτριπλασιασμός των διαθέσιμων πόρων, αναγκαίος απόλυτα για να μπορέσουν να εκτελεστούν τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης, υποδομή, σταθμούς και νέα τραίνα, παρατήρησε ο κ. Κυρανάκης «ένα τρίπτυχο για να γίνουν επεκτάσεις, αυξήσεις δρομολογίων, αλλά η απόλυτη προσήλωσή μας είναι ο ενεργός σιδηρόδρομος με την προτεραιότητα των άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη που το καλοκαίρι του 2026, όπως έχουμε δεσμευτεί θα έχει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% σύστημα αυτόματης πέδησης, ένα πρόσθετο σύστημα που δεν συμπεριλαμβανόταν την Σύμβαση 717. Αυτή είναι η προσήλωσή μας και είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα». Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι «το 2019 η τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο ήταν στο 1%, το 2026 θα φτάσουμε στο 100% στον άξονα».

Για τις Αστικές Συγκοινωνίες, ο αναπληρωτής υπουργός ότι «το 2019, είχαμε συνολικά από το ΠΔΕ και τον Τακτικό Προϋπολογισμό 430 εκατ. ευρώ, το 2025 φτάσαμε στα 820 εκατ. ευρώ και φέτος στα 870 εκατ. ευρώ, δηλαδή εδώ έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό σε ποσά.

Για τις αστικές συγκοινωνίες στην Θεσσαλονίκη, είπε ο κ. Κυρανάκης «το 2019 κυκλοφορούσαν 240 λεωφορεία και σήμερα κυκλοφορούν πάνω από 500 λεωφορεία. Η Θεσσαλονίκη απέκτησε μετά από τρείς δεκαετίες Μετρό που την άνοιξη του 2026 επεκτείνεται στην Καλαμαριά και θα συνδυαστεί με Προαστιακό που θα ενώσουν τα δύο άκρα της πόλης για πρώτη φορά με μέσα σταθερής τροχιάς. Ταυτόχρονα, η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει και τον fly over, ένα μεγάλο έργο υποδομής. 'Αρα η συγκοινωνιακή επανάσταση που επιτελεί αυτή η Κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη είναι παραπάνω από ορατή. Το 2027 η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη».

Για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Αθήνα, ο αναπληρωτής υπουργός είπε «έχουμε 950 καινούρια λεωφορεία μέχρι το τέλος του έτους και μέχρι τον Μάρτιο του 2016 θα έχουμε 1.075 καινούρια λεωφορεία, αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι που μας έρχεται δεν θα υπάρχει κανένα λεωφορείο στην Αθήνα που δεν θα έχει κλιματισμό, κάτι αυτονόητο που για πρώτη όμως φορά επιτυγχάνεται. Για τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας βγαίνει διαγωνισμός στις αρχές του 2026 για 15 νέους συρμούς, ώστε να αυξηθούν τα δρομολόγια. Στον Ηλεκτρικό που υπήρχε εδώ και δεκαετίες μια εικόνα εγκατάλειψης, το 2026 και 2027 θα έχουμε 14 νέους συρμούς και στον Προαστιακό 15 επιπλέον προαστιακά τρένα, με δαπάνες της ιταλικής εταιρίας που θα έρθουν». Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι παράλληλα έχουν προγραμματιστεί για το 2026 να γίνουν προσλήψεις οδηγών στα λεωφορεία, αλλά και αυξήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό για να δώσουμε στους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ αυτά που πρέπει». Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι το 2026 στο σύνολό τους όλα τα λεωφορεία της Αθήνας θα διαθέτουν ράμπες αναπήρων και πινακίδες για τους τυφλούς συμπολίτες μας και ενεργή την Κάρτα Αναπήρων που προσφέρει δωρεάν μετακινήσεις σε όλα τα Μαζικής Μεταφοράς»

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε τις παρεμβάσεις για την Οδική Ασφάλεια λέγοντας ότι «ο νέος ΚΟΚ που ψηφίσθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τα κόμματα της Βουλής έχει αποτελέσματα και αυτό είναι συλλογική κατάκτηση» σημειώνοντας πως «καταγράφεται μια σημαντική μείωση των τροχαίων που εάν συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους θα καταλήξει σε λιγότερα θανατηφόρα τροχαίων ακόμα και από την χρονιά του covid, την χρονιά που δεν κυκλοφορούσε σχεδόν κανείς στους δρόμους. Αυτό δεν είναι αρκετό, πρέπει σαφώς να συνεχίσουμε την προσπάθεια, αλλά το κάνουμε πράξη γιατί έχουμε ένα νέο ΚΟΚ, αλλά και γιατί υπάρχει αυστηρή επιτήρηση από την Αστυνομία, χάρη στην 24ωρη λειτουργία του Μετρό το Σάββατο που προστατεύει τις ζωές, κυρίως των νέων ανθρώπων που επιστρέφουν στο σπίτι με ασφάλεια, χάρη στις καμπάνιες ευαισθητοποίησης, στους νέους δρόμους που παραδίδονται, όπως ο Πάτρας - Πύργου που επιτέλους παραδόθηκε μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες αυτής της Κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσα από ένα πλέγμα μέτρων που επιτέλους αποδίδουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

