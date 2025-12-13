Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην κατηγορηματική άρνηση στα περί σεξιστικής επίθεσης στη Μαρία Συρεγγέλα προέβη από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας τη φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» ταξικής προέλευσης.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε:

«Εγώ προσωπικά εχω σκίσει πολλά καλσόν. Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση. Από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές».

Πηγή: skai.gr

