Κύπρος: Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τον ελλιμενισμό του αμερικανικού υποβρυχίου

Την αντίδρασή του για την παρουσία του επιθετικού υποβρυχίου των ΗΠΑ, USS San Juan σε λιμάνι της Κύπρου εκφράζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι δεν τηρεί τις ισορροπίες στο νησί.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη δήλωση του υπεξ της τδβκ σχετικά με την αγκυροβόληση επιθετικού υποβρυχίου των ΗΠΑ σε ένα από τα λιμάνια της ε/κ διοίκησης της νοτίου Κύπρου» όπως αναφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία «και τις εξοπλιστικές της δραστηριότητες» λέει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Τα βήματα που κάνουν οι ΗΠΑ εις βάρος της τήρησης των ισορροπιών στο νησί της Κύπρου και της ενθάρρυνσης της ε/κ διοίκησης νοτίου Κύπρου να εξοπλιστεί, δεν συμβάλλουν σε καμία περίπτωση στη σταθερότητα της περιοχής, ούτε στη δίκαιη, βιώσιμη και διαρκή επίλυση του Κυπριακού» προστίθεται.

«Καλούμε για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτές τις πολιτικές και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τδβκ κάτω από όλες τις συνθήκες και προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της ευθύνης που της δίνει το καθεστώς του εγγυητή», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Moored, Shift Colors! 🇨🇾⚓️🇺🇸



The Los Angeles-class fast-attack submarine #USSSanJuan (SSN 751) arrived in Limassol, #Cyprus🇨🇾 for a scheduled port visit, Apr. 3, 2023.#NavyPartnerships💪 pic.twitter.com/8rM0lJ3JHS