Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης θα παραχωρήσει στον Νότη Παπαδόπουλο και στον Βασίλη Χιώτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη 22 Μαΐου μετά τις 13:00 στον ΣΚΑΪ 100,3.
Η συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού θα μεταδοθεί ζωντανά στο skai.gr.
Ο Νότης Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, ξετυλίγουν καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 13:00 το κουβάρι του παρασκηνίου που συνοδεύει πάντα τα γεγονότα της ημέρας.
