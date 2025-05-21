Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης θα παραχωρήσει στον Νότη Παπαδόπουλο και στον Βασίλη Χιώτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη 22 Μαΐου μετά τις 13:00 στον ΣΚΑΪ 100,3.

Η συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού θα μεταδοθεί ζωντανά στο skai.gr.

Ο Νότης Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, ξετυλίγουν καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 13:00 το κουβάρι του παρασκηνίου που συνοδεύει πάντα τα γεγονότα της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

