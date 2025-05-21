Λογαριασμός
Σε ζωντανή μετάδοση στο skai.gr η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νότη Παπαδόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη σήμερα μετά τη 1 το μεσημέρι

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 και το skai.gr θα μεταδίδει την εκπομπή Μια του Νότη, δυο του Χιώτη ζωντανά

UPDATE: 08:18
Μητσοτάκης

Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης θα παραχωρήσει στον Νότη Παπαδόπουλο και στον Βασίλη Χιώτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη 22 Μαΐου μετά τις 13:00 στον ΣΚΑΪ 100,3

Η συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού θα μεταδοθεί ζωντανά στο skai.gr.

Ο Νότης Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, ξετυλίγουν καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 13:00 το κουβάρι του παρασκηνίου που συνοδεύει πάντα τα γεγονότα της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: skai.gr Κυριάκος Μητσοτάκης ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ 100.3 ΣΚΑΪ ραδιόφωνο Βασίλης Χιώτης Νότης Παπαδόπουλος
