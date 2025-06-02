Την άμεση και αποφασιστική δέσμευση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, με έμφαση στην οδική ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στα Πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Σχετικά με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η βασική μεταρρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες είναι να περάσει η διαδικασία σταδιακά στην ΑΑΔΕ χωρίς να τεθούν επί κινδύνω οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν στους αγρότες. Σε ότι αφορά τυχόν ανακτήσεις που μπορεί να προκύψουν ανέφερε ότι «θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες».

Με αφορμή τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους Πρυτάνεις, ο κ. Κοντογεώργης υπενθύμισε την πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί. «Υπήρχε μία γάγγραινα, η οποία έχει θεραπευτεί εν μέρει σε σχέση με το παρελθόν». Και συμπλήρωσε ότι «η κατάσταση δεν είναι ίδια πια, έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και δεν υπάρχει σήμερα καμία ενεργή κατάληψη».

Ο υφυπουργός προανήγγειλε νέο νομοθετικό πλαίσιο τις επόμενες ημέρες που θα ρυθμίζει την αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας, την υποχρέωση αποζημιώσεων για φθορές αλλά και την ύπαρξη ενιαίου πειθαρχικού οργάνου και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στις πρυτανικές αρχές σε περίπτωση μη τήρησης των διαδικασιών. «Μέχρι τον Ιούλιο θα πρέπει όλα τα Πανεπιστήμια να καταθέσουν σχέδια ασφάλειας, τα οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να εφαρμόζονται μέχρι τέλος του έτους».

Τέλος, ο υφυπουργός επεσήμανε την καλή συνεργασία των πρυτανικών αρχών με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και την ανάγκη για συνεχή και πιεστική υπενθύμιση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να εκτελούν τα καθήκοντά τους, ώστε να απομονωθούν τα απαράδεκτα φαινόμενα και να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Ερωτηθείς για θέματα οδικής ασφάλειας ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση πέραν των προστίμων. Ειδικότερα αναφέρθηκε σε τρεις άξονες αντιμετώπισης, αρχίζοντας με τη βελτίωση των Υποδομών. Ο Υφυπουργός σημείωσε τη σημαντική βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, με την ολοκλήρωση μεγάλων έργων όπως ο αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου και την αντιμετώπιση προβλημάτων στον ΒΟΑΚ Κρήτης. Κατά δεύτερον, αναφέρθηκε στο νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση και στοχεύει στον εξορθολογισμό τόσο των διοικητικών όσο και των ποινικών κυρώσεων. Τέλος τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τήρηση των κανόνων ειδικά εντός πόλεων, καθώς «φαίνεται από τα στοιχεία ότι η Ελληνική Αστυνομία και η Τροχαία κάνουν μια συστηματική δουλειά, αλλά είναι και θέμα οδηγικής κουλτούρας και καλύτερης εκπαίδευσης».

Πηγή: skai.gr

