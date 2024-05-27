Κωνσταντοπούλου στη Λάρισα: Από τη Θεσσαλία ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή

«Το μήνυμα που εκπέμπει η Θεσσαλία και η Λάρισα είναι ηχηρό. Από εδώ ξεκινά μία μεγάλη ανατροπή, καθώς από την καρδιά της Ελλάδας «χτυπά» με ορίζοντα να αλλάξουμε τον κόσμο» δήλωσε από τη Λαρισα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωσταντοπουλου κατά την διάρκεια της περιοδεία της στη περιοχή.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση με αφορμή τις καταστροφές που έπληξαν την περιοχή απο τις πλημμύρες, σημειώνοντας πως η περιοχή έχει σημάδια εγκατάλειψης. Παράλληλα είπε ότι "έχουν τάξει αντιπλημμυρικά έργα και αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία ζητά και διεκδικεί τα αυτονόητα σε επίπεδο υποδομών", ενώ κάλεσε τους πολίτες να στείλουν μήνυμα στην κάλπη στις ευρωεκλογές ενισχύοντας την Πλεύση Ελευθερίας.

"Ο πολύπαθος αυτός τόπος, που ταυτόχρονα είναι πολύπειρος, δημιουργικός, παραγωγικός, αγωνιστικός και αισιόδοξος, δεν θα αφήσει ούτε τη σημερινή κυβέρνηση, όπως δεν άφησε και την προηγούμενη περιφερειακή αρχή να διαφεντεύει τις ζωές του" είπε.

Επίσης η κ. Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στα κονδύλια που αφορούν την Θεσσαλία, είπε οτι έχει αιτηθεί να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος σε όλες τις δαπάνες που έχουν γίνει σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση που παριστάνει ότι δεν μπορεί να βρει κονδύλια για τη Θεσσαλία, διασπαθίζει δυσθεώρητα ποσά τα οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ελεγχθεί πού και σε ποιους πηγαίνουν».

Τέλος αναφέρθηκε και στο δυστύχημα των Τεμπών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκάλυψη, ενώ είπε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο που αφορά "το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος".

“Η ανάπτυξη σαφώς και δεν είναι να χρησιμοποιεί ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί το δημόσιο χρήμα για να καλύψουν τα ίχνη τους για εγκλήματα“ ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

