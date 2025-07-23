Με Δημάρχους των Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη συναντήθηκε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η πορεία των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας, η υλοποίηση του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου διοχετεύονται στη Δυτική Μακεδονία σχεδόν 1,03 δισεκατομμύρια ευρώ, και η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, που είναι αυξημένοι κατά 34% σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Συζητήθηκαν, επίσης, έργα υποδομών που θα βελτιώσουν δραστικά την πρόσβαση στην περιοχή, με αιχμή τον άξονα Ε65, περαιτέρω πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πέραν των ήδη σχεδιασμένων προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, αλλά και δυνατότητες παροχής περαιτέρω κινήτρων για την προσέλκυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων στην περιοχή.

Τονίστηκε, τέλος, η σημασία μεγάλων και εμβληματικών επενδύσεων που γίνονται στη Δυτική Μακεδονία, όπως το σχέδιο της ΔΕΗ, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεγάλου data center, καθώς υπογραμμίστηκε ότι κάθε μεγάλη επένδυση δημιουργεί ένα οικοσύστημα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που τονώνουν ευρύτερα την τοπική οικονομία.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να συζητήσουμε για μία ακόμη φορά, κ. Περιφερειάρχα και κύριοι Δήμαρχοι, τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται στη Δυτική Μακεδονία. Έναν τόπο ο οποίος βρίσκεται σε μετάβαση. Αλλαγές οι οποίες πάντα φαίνονται δύσκολες, όμως ανοίγουν και πολλές σημαντικές νέες προοπτικές και νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να τις αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να φαντάζει μακριά από τα Γρεβενά, την Καστοριά, τη Φλώρινα, την Κοζάνη -ευχόμαστε, βέβαια, και με την ολοκλήρωση του Ε65 να έρθουν και θα έρθουν και λίγο πιο κοντά-, όμως ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την προσπάθεια της δύσκολης μετάβασης σταθερά δίπλα σας.

Ήμουν στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, πριν από τρεις μήνες, είχαμε πάλι μία ανοιχτή διαβούλευση, αναλύσαμε τις πυκνές πρωτοβουλίες οι οποίες ξεδιπλώνονται στους γύρω νομούς, δεν θέλω να πω τώρα και να μιλήσω ανοιχτά για τα στοιχεία, νομίζω ότι είναι γνωστά σε όλους σας.

Για το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο κ. Παπαθανάσης ουσιαστικά έχει ”πολιτογραφηθεί” Δυτικομακεδόνας και, πράγματι, νομίζω ότι θα αναγνωρίσετε κι εσείς ότι έχει επενδύσει μεγάλο κόπο και μεγάλη προσπάθεια στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Και βέβαια, είναι μαζί μας και πολλοί συναρμόδιοι Υπουργοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, καθώς και οι βουλευτές μας, οι οποίοι πάντα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μεταφοράς των μηνυμάτων που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία προς την κυβέρνηση.

Οπότε, εγώ αυτό το οποίο θέλω να κάνουμε και σήμερα είναι να ακούσω τους δικούς σας προβληματισμούς, να δούμε σε λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια από τα ζητήματα για τα οποία είχαμε μιλήσει πριν από τρεις μήνες, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι υπάρχει η απαραίτητη πρόοδος ως προς την υλοποίηση δεσμεύσεων οι οποίες έχουν αναληφθεί κεντρικά, παραδείγματος χάρη τα προγράμματα τα οποία τρέχουν από τη ΔΥΠΑ, για τα οποία ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Και στη συνέχεια να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα δεσμεύσει όλους μας. Έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε, γιατί βλέπετε ότι επιδιώκω αυτή η επαφή να είναι τακτική, να μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την υλοποίηση πια συγκεκριμένων εξαγγελιών και να προχωρούμε, να σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας».

