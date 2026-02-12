Νέα «θερμό επεισόδιο» μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη σημειώθηκε την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στο πλαίσιο του δυστυχήματος στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «άθλιο υποκείμενο» τον υπουργό Υγείας, ενώ δεν ήταν παρών στην αίθουσα. Ο υπουργός Υγείας έσπευσε στην εθνική αντιπροσωπεία, και παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού, διεμήνυσε ότι «είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Είναι η μόνη αρχηγός κόμματος που μέσα σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας την έχει φτύσει... Μπήκε με οχτώ βουλευτές και έμεινε με πέντε, προφανώς κανείς δεν μπορεί να την αντέξει».

«Ουδέποτε δεν υπερασπίστηκα καμία Βιολάντα, δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη της. Έκανα ένα σχόλιο, καθώς είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και πράγματι έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία. Είπα ότι πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί... Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε, δεν θα περάσει» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Κατευθύνομαι προς το Κοινοβούλιο για να ζητήσω τον λόγο επί προσωπικού για τις νέες αθλιότητες της ⁦@ZoeKonstant⁩ εναντίον μου. Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο https://t.co/ZUBnlfLUih — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.