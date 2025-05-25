Μητσοτάκης: Οικονομία, υγεία, εκπαίδευση, κτηματολόγιο και η φρεγάτα «Κιμων» στην εβδομαδιαία ανασκόπηση

Με αναφορά στις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, «που επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί τη δυναμική της», ξεκίνησε την καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, σημείωσε τη σημαντική βελτίωση των εισοδημάτων από το 2019 πιστοποιεί και η Eurostat, υπολογίζοντας συγκεκριμένα ότι το καθαρό ετήσιο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 24% την τελευταία 6ετία, γεγονός που μας κατατάσσει στην 16η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός σημειώνει: «Μας ικανοποιεί; Όχι, διότι ο στόχος μας είναι τα ελληνικά εισοδήματα να συγκλίνουν περαιτέρω με τα ευρωπαϊκά». Τονίζει όμως ότι «ο πληθωρισμός παραμένει μια πρόκληση, παρόλο που έχει υποχωρήσει».

Ακόμη - μεταξύ άλλων - σημείωσε ότι «αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον για τα Πρότυπα Σχολεία, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην Περιφέρεια. Συνολικά υπέβαλαν αιτήσεις 12.595 μαθητές, έγκυρες ήταν τελικά 11.127 που διαγωνίστηκαν για τις 3.420 διαθέσιμες θέσεις σε όλη τη χώρα».

Αναφέρθηκε επίσης σε «μία ακόμα θετική είδηση για την εικόνα της χώρας μας στην Ευρώπη: η Ελλάδα πέτυχε τα προηγούμενα 2 χρόνια να κλείσει δύο από τις συνολικά έξι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, επίδοση καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αφού υπάρχουν 18 κράτη-μέλη στα 27 της ΕΕ με περισσότερες συστάσεις».

Ο πρωθυπουργός σημειώνει επίσης ότι είναι «πολύ σημαντικό νέο και οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμες της φρεγάτας «Κιμων» στο Λοριάν της Βρετάνης, της πρώτης Belharra που σε λίγους μήνες θα διασχίζει τα ελληνικά νερά και θα φυλάει τα σύνορά μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Καλημέρα και καλή Κυριακή! Μπορεί σήμερα να μην καταφέραμε να δούμε τον τελικό που θα θέλαμε στο final four της Ευρωλίγκας, ωστόσο αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες. Κατάφεραν για άλλη μια χρονιά να τοποθετήσουν τα ελληνικά χρώματα στις κορυφαίες θέσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πριν, λοιπόν, το βραδινό τελικό jumpball, ας δούμε τα δικά μας κυβερνητικά highlights της εβδομάδας.

Ξεκινώ με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, που επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί τη δυναμική της. Για το 2025 προβλέπεται ανάπτυξη 2,3% και για το 2026 στο 2,2%, ποσοστά σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που αναμένεται να κινηθεί στο 0,9% και 1,4% αντίστοιχα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το χρέος μας θα συνεχίσει να μειώνεται με ταχείς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια προς όφελος των νεότερων γενιών, θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και θα πετύχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, παρά τη μείωση φόρων και εισφορών. Πώς; Ως αποτέλεσμα της περιστολής της φοροδιαφυγής αλλά και της αύξησης των εισοδημάτων.

Τη σημαντική βελτίωση των εισοδημάτων από το 2019 πιστοποιεί και η Eurostat, υπολογίζοντας συγκεκριμένα ότι το καθαρό ετήσιο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 24% την τελευταία 6ετία, γεγονός που μας κατατάσσει στην 16η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ικανοποιεί; Όχι, διότι ο στόχος μας είναι τα ελληνικά εισοδήματα να συγκλίνουν περαιτέρω με τα ευρωπαϊκά. Βέβαια, ο πληθωρισμός παραμένει μια πρόκληση, παρόλο που έχει υποχωρήσει. Γι’ αυτό και ούτε πανηγυρίζουμε, ούτε εφησυχάζουμε. Είναι μια μάχη που δεν θα σταματήσουμε να δίνουμε, παρά τις αβεβαιότητες στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον αλλά και εσωτερικές παθογένειες, όπως η κοινωνικά άδικη φοροδιαφυγή.

Όταν το κράτος βάζει κανόνες και τους τηρεί -όπως έχει και την ευθύνη άλλωστε- η κοινωνία ανταποκρίνεται. Ηχηρό παράδειγμα η έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στις 21 Μαΐου, οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων «έσπασαν το φράγμα» των 4 εκατομμυρίων. Ο αριθμός-ρεκόρ οφείλεται στη δουλειά της ΑΑΔΕ στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και στη σημαντική συμβολή των φοροτεχνικών που αξίζουν συγχαρητήρια αλλά και στα κίνητρα που δώσαμε για έγκαιρη υποβολή δηλώσεων. Και το κράτος και οι πολίτες μπορούν έτσι να κάνουν έγκαιρα και πιο αποτελεσματικά τον οικονομικό προγραμματισμό τους. Όσο νωρίτερα μάλιστα ανταποκρίθηκαν οι υπόχρεοι, τόσο μεγαλύτερη «επιβράβευση» θα έχουν, είτε παίρνοντας γρηγορότερα την επιστροφή φόρου, αν δικαιούνται, είτε έχοντας μεγαλύτερη έκπτωση στο ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν. Κερδισμένοι, λοιπόν, είναι όλοι.

Περνώ στον τομέα της Υγείας. Αναφέρομαι συχνά στα μικρά που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο τηλεφωνικός αριθμός «1566», ο οποίος θα βρίσκεται σε λειτουργία σε ενάμιση μήνα και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ΕΣΥ, ραντεβού, συνταγογραφήσεις, γενικά για τα πάντα εκτός φυσικά από ιατρικές συμβουλές. Είναι άλλο ένα εργαλείο που έρχεται να ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα, όπως για παράδειγμα την πρωτοποριακή -ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα- εφαρμογή MyHealth app που από αύριο Δευτέρα επεκτείνεται πλέον σε όλους τους γιατρούς ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα του ιστορικού κάθε ασθενούς, βοηθώντας τους έτσι να κάνουν αρτιότερες διαγνώσεις.

Η φροντίδα για όλους, και ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους, είναι ο κοινός παρονομαστής των πολιτικών μας. Η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας που θεσμοθετήσαμε το 2022 είναι ένα απτό βήμα προς μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας και με την επίδειξή της εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε διαφορές υπηρεσίες, ενώ με ένα απλό σκανάρισμα έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέχρι το τέλος του έτους, η κάρτα θα είναι διαθέσιμη και σε πλαστική μορφή, ενώ περίπου 400.000 δικαιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να την αποκτήσουν μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (epan.gov.gr/karta_anapirias). Κάτι ακόμα που κάναμε σε αυτό το πεδίο είναι η λειτουργία και ειδικής τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης -210 300 7606- για τους κατόχους της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας, ώστε να βρίσκουν άμεσα βοήθεια για τεχνικά ή διαδικαστικά ζητήματα. Έτσι, μειώνουμε την ταλαιπωρία και διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους. Είναι χρέος μας να κάνουμε την καθημερινότητα αυτών των συμπολιτών μας πιο προσβάσιμη, πιο ανθρώπινη. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά εργαζόμαστε για μια κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Με πληροφόρησαν ότι πρόσφατα, πολιτικός αρχηγός υπερασπίστηκε τις καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων ως «μια παράδοση δεκαετιών που κακώς δαιμονοποιείται»! Μόνο αυτή η «παράδοση» έχει βαρύ κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Παράδειγμα: το εξαώροφο κτήριο επί της Λαγουμιτζή 6, απέναντι από το Πάντειο. Πολύ σύντομα η ιστορία του: αρχικά ήταν ξενοδοχείο, το 1986 αποκτήθηκε από το Πανεπιστήμιο και έγινε φοιτητική εστία αλλά, μετά τον σεισμό του 1999, λόγω των προβλημάτων στατικότητας, η εστία ουσιαστικά έπαψε να λειτουργεί. Έτσι, βρήκαν την ευκαιρία να το «καταλάβουν» εξωπανεπιστημιακοί, μη επιτρέποντας την ανακατασκευή του. Το αποτέλεσμα; Το Πανεπιστήμιο αναγκαζόταν να δίνει κάθε χρόνο 600.000 ευρώ σε ξενοδοχείο στην οδό Αχαρνών για να στεγάζονται οι οικονομικά αδύναμοι, δικαιούχοι στεγαστικής μέριμνας φοιτητές του, καθώς και οι Ευρωπαίοι φοιτητές που σπουδάζουν στο ίδρυμα στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανταλλαγής Erasmus. Και γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί επιτέλους, μετά από δυόμισι δεκαετίες με κάθε είδους εμπόδια και προβλήματα, υπογράφηκε προ ημερών η σύμβαση για τη ριζική ανακατασκευή του κτηρίου. Έως το 2027, στη θέση της κατάληψης -και της εγκατάλειψης- θα λειτουργεί σύγχρονη φοιτητική εστία 95 δωματίων, δυναμικότητας έως 170 κλινών, με δωμάτια δίκλινα και μονόκλινα. Τα μονόκλινα θα είναι για αποκλειστική χρήση από φοιτητές με αναπηρίες, καθώς θα υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η είσοδος θα γίνεται με ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες για την ασφάλεια των φοιτητών και θα υπάρχει 24ωρη φύλαξη. Τελικά, τι είναι πιο χρήσιμο κοινωνικά; Η «παράδοση της κατάληψης» ή η εξασφάλιση στέγης για οικονομικά αδύναμους σπουδαστές;

Μένω στον χώρο της εκπαίδευσης. Αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον για τα Πρότυπα Σχολεία, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην Περιφέρεια. Συνολικά υπέβαλαν αιτήσεις 12.595 μαθητές, έγκυρες ήταν τελικά 11.127 που διαγωνίστηκαν για τις 3.420 διαθέσιμες θέσεις σε όλη τη χώρα. Θυμίζω ότι φέτος, στα 34 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια και στα 13 Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία προστέθηκαν και τα 12 Δημόσια Ωνάσεια, ένα νέο μοντέλο δημόσιου σχολείου, από το οποίο πραγματικά περιμένουμε πολλά χρήσιμα διδάγματα για το μέλλον της εκπαίδευσης. Η ενίσχυση και η αύξηση των Πρότυπων Σχολείων αποτελεί κεντρικό πρόταγμα του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον των γονιών μας υποδεικνύει ότι πρέπει να κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα. Πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά από περιοχές με κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Και το κάνουμε.

Πάμε τώρα σε ακόμα μία σημαντική κοινωνική δράση της ΔΥΠΑ: τη δωρεάν προσχολική φροντίδα βρεφών και νηπίων, από 6 μηνών έως 4 ετών, στους 28 ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς της για τη σχολική χρονιά 2025-2026. Οι 10 σταθμοί βρίσκονται σε δήμους της Αττικής και οι υπόλοιποι 18 σε ισάριθμες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Λάρισας που υπέστη σημαντική καταστροφή από τον Daniel αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις αρχές του 2026. Οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές ξεκίνησαν και θα γίνονται δεκτές έως τις 19 Ιουνίου. Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.λπ.) με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες στην πράξη, όχι στα λόγια. Γιατί αυτό είναι δείγμα μιας πολιτείας που σέβεται τον ρόλο της.

Μιας και αναφέρθηκα στη ΔΥΠΑ, να πω εδώ ότι η 44η Ημέρα Καριέρας που διοργάνωσε χθες και προχθές το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Υπηρεσίας στο Περιστέρι, επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την κρίσιμη συνεισφορά του συγκεκριμένου θεσμού στη μείωση της ανεργίας και στην τόνωση της απασχόλησης για τη χώρα μας. Χιλιάδες πολίτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους 230 και πλέον επιχειρήσεων διεκδικώντας μία από τις 6.500 προσφερόμενες θέσεις. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίσουν ανθρώπους ικανούς να καλύψουν τα κενά τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν έναν δυναμικό θεσμό που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε 18 συνολικά πόλεις της Ελλάδας έχοντας προσελκύσει πάνω από 80.000 ενδιαφερόμενους και έχει οδηγήσει στην πρόσληψη άνω των 10.000 συμπολιτών μας. Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας από πέρυσι εκτείνονται και στο εξωτερικό, στην προσπάθεια να προσελκύσουμε πίσω στην πατρίδα μας Έλληνες που έφυγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης αναζητώντας μία καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία. Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δράσεις σε Άμστερνταμ, Ντύσελντορφ, Λονδίνο με συμμετοχή άνω των 4.000 Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ επίκεινται και άλλες δράσεις σε Στουτγκάρδη και ΗΠΑ.

Αλλάζω τώρα θέμα και πάω στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, η παραγωγικότητα του οποίου κατέγραψε θεαματική άνοδο. Και για να μιλήσω με αριθμούς: τον Σεπτέμβριο του 2023 διεκπεραιώθηκαν περίπου 14.000 υποθέσεις μέσα σε έναν μήνα. Τον Μάιο του 2025, φτάσαμε τις 15.744 υποθέσεις μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Δηλαδή, περισσότερες υποθέσεις σε επτά ημέρες απ’ όσες σε τριάντα! Το προηγούμενο ρεκόρ των 12.595 είχε σημειωθεί επίσης πρόσφατα, δείγμα μιας σταθερά ανοδικής πορείας. Για πρώτη φορά, το ισοζύγιο μεταξύ εισερχόμενων και ολοκληρωμένων αιτημάτων είναι σταθερά θετικό. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, που είναι το μεγαλύτερο της χώρας, από τις 56.000 εκκρεμότητες και τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των 18 μηνών, ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης έχει πλέον μειωθεί στις επτά εργάσιμες ημέρες και οι εκκρεμότητες έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Η πρόοδος αυτή μόνο τυχαία δεν είναι. Είναι αποτέλεσμα ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών, καθημερινής παρακολούθησης της απόδοσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Και επιβεβαιώνει πως ο στόχος μας για την εκκαθάριση 350.000 εκκρεμοτήτων μέχρι το τέλος του 2025 δεν είναι απλώς ρεαλιστικός. Είναι απόλυτα εφικτός.

Ανάλογη πρόοδος και στο Πρωτοδικείο Αθηνών: ολοκληρώνεται η έκδοση των 50.000 ψηφιακών πιστοποιητικών διαθηκών και αποποιήσεων που είχαν συσσωρευτεί. Ήδη, έχουν εκδοθεί 41.000 πιστοποιητικά και μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται η έκδοση και των υπολοίπων 9.000. Αυτό έγινε δυνατό μέσα σε μόλις έναν μήνα, χάρη σε ειδική ομάδα εργασίας 332 δικαστικών υπαλλήλων που συγκρότησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίοι εργάζονται εθελοντικά με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης. Άλλη μία απόδειξη πως με σχέδιο και συνεργασία, λύνονται προβλήματα που χρονίζουν επί δεκαετίες.

Μία ακόμα θετική είδηση για την εικόνα της χώρας μας στην Ευρώπη: η Ελλάδα πέτυχε τα προηγούμενα 2 χρόνια να κλείσει δύο από τις συνολικά έξι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, επίδοση καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αφού υπάρχουν 18 κράτη-μέλη στα 27 της ΕΕ με περισσότερες συστάσεις. Τι ολοκληρώσαμε, θα ρωτήσετε, και απαντώ: τη συμμετοχή του δικαστικού σώματος στον διορισμό της ηγεσίας των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων με στόχο μια πιο ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης και την αποτελεσματική και συστηματική επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων περιουσιακής κατάσταση μέσω μιας ευρύτατης ψηφιοποίησης που πλέον επιτρέπει την αυτόματη άντληση στοιχείων από 124 διαφορετικούς οικονομικούς οργανισμούς χωρίς αμφιβόλου αξιοπιστίας ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις, όπως μας είχε ζητήσει η Κομισιόν από το 2022.

Ενόψει της ετήσιας έκθεσης του 2025, έχουμε παραδώσει ένα αρχικό κείμενο 140 σελίδων και έχουμε απαντήσει σε ερωτήσεις με άλλες 100 σελίδες για όσα κάναμε και τις 14 πρωτοβουλίες που δρομολογήσαμε για την ικανοποίηση και των άλλων 4 συστάσεων που αφορούν την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, την ελευθεροτυπία και τη θέσπιση θεσμικών αντίβαρων (checks and balances) για την καλύτερη λειτουργία των θεσμών. Η δουλειά συνεχίζεται με σχέδιο και σοβαρότητα. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας επιβεβαιώνει άλλωστε την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών στη χώρα μας.

Πολύ σημαντικό νέο και οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμες της φρεγάτας «Κιμων» στο Λοριάν της Βρετάνης, της πρώτης Belharra που σε λίγους μήνες θα διασχίζει τα ελληνικά νερά και θα φυλάει τα σύνορά μας. Οι νέες μας φρεγατες έχουν σχεδιαστεί με βάση τις απαιτήσεις του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και τις δοκιμές παρακολουθούν προσεκτικά τα στελέχη του. Θα ακολουθήσει μια δεύτερη φάση δοκιμών αφιερωμένη στα συστήματα μάχης και την αντοχή στη θάλασσα. Από το 2026, χάρη στις νέες φρεγάτες και το συνολικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας, αναβαθμίζεται ουσιαστικά το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και η εθνική μας ασφάλεια.

Τελευταίο θέμα της εβδομάδας, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό -last but not least, που λέμε: ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη συνεχίζεται σε όλη τη χώρα. Σειρά είχαν το Λασίθι, η Ξάνθη, η Καβάλα και η Χίος, όπου κυβερνητικά κλιμάκια συζήτησαν με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση τις ανάγκες κάθε περιοχής. Στο Λασίθι παρουσιάσαμε ένα σχέδιο 1,76 δισ. ευρώ με έμφαση στην υλοποίηση των μεγάλων αρδευτικών έργων και στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό. Στην Ξάνθη υλοποιούμε ένα σχέδιο 940 εκ. ευρώ, επενδύοντας στην αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων του Νέστου, ενώ παράλληλα αξιολογούμε ορθολογικά τις δραστηριότητες στις ζώνες προστασίας. Στο τοπικό σχέδιο της Καβάλας, με 1 δισ. ευρώ, προχωρά η ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου του Φράγματος Μαρμαρά και έργα σε υποδομές, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Στη Χίο, 840 εκ. ευρώ κατευθύνονται σε σημαντικές παρεμβάσεις, όπως το αεροδρόμιο, οι εγκαταστάσεις του συνοριακού σταθμού ελέγχου στο λιμάνι και το Φράγμα Κόρης Γεφύρι, όπως βέβαια έμφαση δίνεται και στα θέματα που αφορούν τα Ψαρά και τις Οινούσσες. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της ανάγκες, όμως το ζητούμενο είναι κοινό: λύσεις που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη και δίκαιη. Γι’ αυτό εργαζόμαστε.

Αυτά λοιπόν από την εβδομάδα που μας πέρασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη! Καλή Κυριακή!

