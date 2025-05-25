Θεοδωρικάκος: Συγκροτείται ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή

Τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ: «Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση όλου του συστήματος εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή και γι’ αυτό τον σκοπό ετοιμάζουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία θα βοηθάει τον υγιή ανταγωνισμό, θα βοηθά τους καταναλωτές, θα βάζει τα ψηφιακά μέσα. Ακόμα περισσότερο μέσα στους ελέγχους και την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών να καταγγέλλουν τα προβλήματα στα οποία βρίσκονται» με στόχο να πέσουν οι τιμές των αγαθών.

Μάλιστα ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως θα υπάρξει σχετική συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και εφόσον αυτό εγκριθεί, το υπουργείο Ανάπτυξης είναι ήδη έτοιμο.

Παράλληλα, ανέφερε πως πλέον θα γίνονται πιο σύντομες όλες οι διαδικασίες με την εφαρμογή του νέο αναπτυξιακού νόμου που είναι στη Βουλή και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη. «Μέσα σε 90 ημέρες από την ώρα που θα ολοκληρώνεται ο κύκλος των αιτημάτων για επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, θα πρέπει να βγαίνουν τα αποτελέσματα», τόνισε.

«Ο αναπτυξιακός νόμος πλέον στρέφεται σε μια άλλη αντίληψη μιας πιο παραγωγικής δράσης της οικονομίας, μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης της ενός μετασχηματισμού της που θα ρίχνει μεγαλύτερο βάρος στη βιομηχανία σε παραγωγικές επενδύσεις, σε επενδύσεις, σε νέες τεχνολογίες» σημείωσε ο υπουργός, τονίζοντας πως «ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό πρέπει να αποτυπωθεί ουσιαστικά στην οικονομία μας. Έχουμε κάνει πράγματα σε αυτό, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε γιατί αυτό είναι το κάλεσμα της εποχής».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως στόχος είναι «μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο να συνδράμουμε στη μείωση των ανισοτήτων και των κοινωνικών και των περιφερειακών και να στηρίξουμε ιδιαίτερα νομούς της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται αρκετά πιο κάτω από το μέσο επίπεδο της Ελλάδας και ασφαλώς να στηρίξουμε πρακτικά και να στηρίξουμε τις παραμεθόριες περιοχές».

Αναλυτικότερα τόνισε πως «η πρώτη φάση είναι πιο προσβάσιμη για μεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερες, χωρίς να αποκλείονται οι μικρότερες. Η δεύτερη φάση – το φθινόπωρο με δύο νέα καθεστώτα, αυτό της εξωστρέφειας και των νέων τεχνολογιών και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας – αφορά και κάθε μικρή επιχείρηση, πιθανότατα και μεμονωμένους επαγγελματίες».

Παράλληλα, τόνισε πως είναι «φανατικά υπέρμαχος της άρσης μονιμότητας στο Δημόσιο», αναφερόμενος στη σχετική συζήτηση που έχει ανοίξει προσθέτοντας πως «ως άνθρωπος που έχω εργαστεί 40 χρόνια στη ζωή μου – και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα – έχω πλήρη συνείδηση ότι το δημόσιο πρέπει να υπάρχει για να υπηρετεί τους ανθρώπους εκεί έξω, τους πολίτες στην ελληνική κοινωνία».

«Όπως λοιπόν όλοι αξιολογούμαστε, όταν είμαστε στον ιδιωτικό τομέα και δουλεύουμε και γινόμαστε καλύτεροι και κοιτάμε να βελτιώνουμε την παραγωγή μας και τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, το ίδιο πρέπει να γίνεται στον δημόσιο» σημείωσε και πρόσθεσε πως «η λογική που πρέπει να υποστηρίξουμε είναι ότι ”όπως δουλεύει ο ιδιωτικός τομέας, όσο πιο παραγωγικά και πιο ανταγωνιστικά γίνεται, το ίδιο πρέπει να γίνεται και στον και στο δημόσιο τομέα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της”».

