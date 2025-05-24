Κουτσούμπας: Ρεαλιστική διέξοδος μόνο με το ΚΚΕ

«Κάλεσμα αγωνιστικής, μαχητικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ» απεύθυνε το Σάββατο ο γγ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία στην Σάμο.

«Έτσι ακριβώς πρέπει να πορευτούμε, με συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση για όλα όσα μάς ανήκουν και μάς τα στερούν, για μια ζωή χωρίς εκπτώσεις για εμάς και τα παιδιά μας.

Τέτοιο σχέδιο έχει το ΚΚΕ. Κι αυτό βάζει για συζήτηση πλατιά μέσα στο λαό. Σχέδιο που έχει προμετωπίδα του την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, αυτών που μπορούμε να απολαμβάνουμε σήμερα κι όχι σε μια επόμενη ζωή!

Σε αντίθεση με όλα τα άλλα κόμματα που, πότε ως κυβέρνηση, πότε ως αντιπολίτευση, πάντα με μοιρασμένους ρόλους, ένα σχέδιο έχουν: Να τη βγάζουν καθαρή τα κέρδη του κεφαλαίου και γι αυτό απαιτούν συνεχώς νέες θυσίες από τους εργαζόμενους, τον λαό» τόνισε.

«Όπως και τώρα, που τα σύννεφα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και συγκρούσεων, μαζεύονται απειλητικά πάνω από το κεφάλι μας, και η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων ετοιμάζεται να γράψει νέα επεισόδια εμπλοκής. Και μαζί με αυτά να φορτώσει νέα βάρη στον λαό, στο όνομα της δήθεν αμυντικής θωράκισης, δηλαδή της πολεμικής προετοιμασίας» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι αυτά τα νέα βάρη είναι «λεφτά δικά μας που θα τα πληρώσουμε ξανά και ξανά μέσα από τους αβάσταχτους φόρους και θα λείψουν φυσικά από τις δικές μας ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών μας. Γιατί όπως με θράσος λέει ο υπουργός του πολέμου, "για να έχουμε βούτυρο, πρέπει να έχουμε όπλα", όμως ξέρουμε καλά, από τον καιρό της ειρήνης που είναι ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, πως το "βούτυρο" δεν προορίζεται για τους πολλούς, αλλά για τους λίγους, τους καπιταλιστές- ιμπεριαλιστές που φαγώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από τη μοιρασιά του πολέμου».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «αυτές τις δραματικές ώρες για τον λαό της Παλαιστίνης αυτό που επείγει είναι να σταματήσει εδώ και τώρα η σφαγή! Να καταδικαστούν τα εγκλήματα του Ισραήλ. Να ανοίξουν όλες οι ανθρωπιστικές οδοί, να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα και γιατροί, για να μπορέσουν να σωθούν από τη λιμοκτονία τα χιλιάδες μωρά που απειλούνται» και πρόσθεσε:

«Ας αφήσει η ελληνική κυβέρνηση τις υπεκφυγές και ας κάνει το αυτονόητο: Να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αυτό ήταν το βασικό περιεχόμενο της πρωτοβουλίας που πήραμε, να στείλουμε επιστολή στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης - γνωρίζοντας φυσικά τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν - ώστε η ελληνική κυβέρνηση - και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τα παραπάνω».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στα «επικίνδυνα παζάρια που έστησε τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση, υπό ΝΑΤΟική ομπρέλα, με την κυβέρνηση και την άρχουσα τάξη της Τουρκίας. Και τα βάφτισε παραπλανητικά "πολιτική ήρεμων νερών"» σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «αυτό που ενδιαφέρει τις ΗΠΑ και την ΕΕ είναι η εξασφάλιση της αγκίστρωσης της Τουρκίας στο ΝΑΤΟικό στρατόπεδο. Και αυτός ο στόχος, με τον οποίο συντάσσεται η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού, αντικειμενικά, ευνοεί τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ευνοεί την μεθόδευση αναγνώρισης της διχοτόμησης της Κύπρου.

«Καμία νομιμοποίηση δεν έχουν η κυβέρνηση και τα άλλα ευρωατλαντικά κόμματα να σέρνουν τη χώρα και τον λαό σε τέτοιους κινδύνους με την πολιτική που ακολουθούν» υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Τώρα είναι η ώρα να πάρει πιο μαζικά, παλλαϊκά χαρακτηριστικά το μεγάλο «όχι» στα επικίνδυνα σχέδιά τους

Όπως:

Ο αγώνας για να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις,

Να επιστρέψουν οι ελληνικές δυνάμεις από ΝΑΤΟικές αποστολές,

Να μη σταλεί ούτε μία σφαίρα στην Ουκρανία

Να μην υπάρξει ούτε σκέψη για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων,

Να αποδεσμευτεί η χώρα από ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και συμμαχίες,

Να καταδικαστεί το Ισραήλ για τα εγκλήματά του και

Να εκφραστεί η αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό και τους άλλους λαούς της περιοχής!».

«Αυτός ο αγώνας, αυτά τα αιτήματα, συγκρούονται με τον ευρωατλαντικό σχεδιασμό και βάζουν στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο: Την αστική τάξη και τις συμμαχίες της, που μόνο η ανατροπή τους μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, την ευημερία και την αρμονική συνύπαρξη των λαών» επισήμανε.

Ο Δ. Κουτσούμπας έστειλε από τη Σάμο «μήνυμα καταγγελίας και καταδίκης της άγριας πολιτικής καταστολής και απανθρωπιάς σε βάρος των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών, που σχεδιάζεται από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση, με βάση το απαράδεκτο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο».

«Μητσοτάκης και Βορίδης βγάζουν λόγους για την "παράνομη μετανάστευση"! Κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα για τις αιτίες που τη γεννούν» επισήμανε και ανέφερε ότι «πρόσφατα ο πρωθυπουργός έσφιγγε το χέρι του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, ο οποίος δηλώνει επί λέξει ότι "πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα μετακινηθούν" σε άλλες χώρες! Πριν από λίγες ημέρες, ο τζιχαντιστής Αλ Τζολάνι, ο μέχρι πρότινος τρομοκράτης και σφαγέας, αναβαπτισμένος σε μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, με νέο όνομα και καινούργιο του κοστούμι, φωτογραφήθηκε στα Ηλύσια Πεδία μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν. Έχει σπεύσει, βέβαια, προ πολλού να τον συναντήσει στη Συρία ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, μη χάσει...».

«Εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθεί η κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας του 2016 και το νέο «Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο», που συνεχίζουν τον εγκλωβισμό, έχουν μετατρέψει την χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών και οδηγούν σε νέες τραγωδίες με πολύνεκρα ναυάγια, όπως το έγκλημα της Πύλου, για το οποίο ακόμα δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Είναι μια πολιτική που έχει δοκιμαστεί στην πράξη και έχει αποτύχει» υπογράμμισε.

«Στέλνουμε μήνυμα πάλης, διεκδίκησης και αλληλεγγύης σε όλα τα θύματα των πολέμων και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Βροντοφωνάζουμε: Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών!» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δ. Κουτσούμπας.

«Ο λαός μας βγήκε στους δρόμους σε ολόκληρη την Ελλάδα - και στη Σάμο - γιατί η οργή ξεχείλισε, απέναντι σε ένα σύστημα, ένα κράτος που έχει σαν σκοπό του να υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη και όχι να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες» είπε, στη συνέχεια της ομιλίας του, και αναφέρθηκε εκτενώς στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της Σάμου, που αφορούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, «με τους κατοίκους να είναι κυριολεκτικά όμηροι των εφοπλιστών» στην δημόσια Υγεία και στην Εκπαίδευση.

«Πίσω από κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται σε τελική ανάλυση η ίδια αιτία. Είναι το σύστημα, η εξουσία, το κράτος που δουλεύει για το κέρδος» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας και υπογράμμισε:

«Ρεαλιστική διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα της ανέχειας, της εκμετάλλευσης, των κρίσεων, των πολέμων και της προσφυγιάς, προσφέρει μόνο η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Γιατί μόνο αυτή συνιστά ένα επιστημονικά επεξεργασμένο σχέδιο για να περάσουν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας στα χέρια του λαού» είπε και τόνισε καταλήγοντας στην ομιλία του:

«Αυτή είναι μια προοπτική για την οποία αξίζει κανείς να παλέψει, να κάνει ακόμα και θυσίες. Γιατί είναι η μόνη που οδηγεί στο ξέφωτο, σε μια ζωή και σε μια κοινωνία πραγματικά ανθρώπινη και αντίστοιχη των δυνατοτήτων που προσφέρει η ανθρώπινη σκέψη και εργασία τον 21ο αιώνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

