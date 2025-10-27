«Οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ και τη σφραγίδα της ΚΑΠ της ΕΕ, επιβεβαιώνουν το μεγάλο "φαγοπότι" όλων αυτών των ετών, το οποίο τώρα, με την παύση πληρωμών, φορτώνεται στις πλάτες των βιοπαλαιστών αγροτών. Γι' αυτό και οι πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις που προετοιμάζονται είναι απόλυτα δίκαιες» τονίζει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

