ΚΚΕ: «Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται τη διερεύνηση των αιτιών για το έγκλημα στα Τέμπη»

«Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται τη διερεύνηση των αιτιών και των αντίστοιχων πολιτικών και ποινικών ευθυνών, οι οποίες οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη. Προφανώς για τα κόμματα αυτά η πολιτική απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, που υπηρέτησαν μαζί με τη ΝΔ και που καταδικάστηκε στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας, είναι άσχετη με το συγκεκριμένο έγκλημα!» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για το έγκλημα στα Τέμπη».

«Επαναλαμβάνουμε ότι η εξεταστική επιτροπή, που μπορεί να συγκροτηθεί απ' την αντιπολίτευση, ακόμη κι αν η ΝΔ δεν συμφωνούσε σε αυτή την επιλογή κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, εξετάζει το σύνολο των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Ενώ μια πιθανή απόρριψη του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή, τη σημασία της οποίας το ΚΚΕ δεν υποτιμά, μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του δρόμου για την απόδοση ποινικών ευθυνών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής που ορίζει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά περιστατικά» επισημαίνει το ΚΚΕ και καταλήγει στο σχόλιό του:

«Είναι φανερό ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν με μοιρασμένους ρόλους να ακυρώσουν εκ των προτέρων τον ρόλο της εξεταστικής επιτροπής και να ενταφιάσουν την ουσιαστική έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη, για να βγουν τελικά οι ίδιοι απ' το κάδρο των ευθυνών για την πολιτική που εφάρμοσαν. Τα πράγματα όμως είναι πολύ σοβαρά και το διακύβευμα της έρευνας πολύ κρίσιμο για να εξαρτάται από τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες αυτών των κομμάτων και τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Γι' αυτό και το ΚΚΕ, έχοντας πλήρη επίγνωση των ορίων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, σε όλα τα επίπεδα, για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, για να μάθει ο λαός όλη την αλήθεια και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

