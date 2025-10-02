Την πρέσβειρα της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Κατερίνα Νασίκα, επισκέφτηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την οποία είχαν μια πολύ φιλική συνάντηση.

Μάλιστα, οι δύο τους έβγαλαν και κοινή φωτογραφία στη λεζάντα της οποίας στον λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ αναφέρεται: «Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο».

🇬🇷🇺🇸Let’s take Greece-US relations to the next level! pic.twitter.com/9qO1knXvNg — Embassy of Greece in Washington D.C. (@GreeceInUSA) October 1, 2025

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, η κ. Γκίλφοϊλ ανέπτυξε τους σχεδιασμούς της για την Ελλάδα, με την Ελληνίδα πρέσβειρα να εμφανίζεται ικανοποιημένη από αυτά που άκουσε στη συνάντηση.

Όπως ενημέρωσε, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα κάνει και άλλες επισκέψεις σε οργανώσεις της ομογένειας, με ανθρώπους με τους οποίους πρόκειται να συνεργαστεί. Το επόμενο διάστημα θα μεταβεί και στη Νέα Υόρκη, στην Αρχιεπισκοπή όπου θα συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο όπως είθισται.

«Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην περιοχή. Μερικές φορές υπάρχουν διπλωμάτες και άλλα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης που πηγαίνουν σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή. Η πρεσβεία στην Αθήνα είναι η ηγέτιδα στα Βαλκάνια», υπογράμμισε.

