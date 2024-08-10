«Έναν πραγματικό πατριώτη, ένα αφοσιωμένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έναν καλό μου φίλο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Θόδωρο Μπεχράκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Ο κ. Μητσοτάκης σε δήλωση του εξήρε το θάρρος και την οξυδέρκεια του Θόδωρου Μπεχράκη καθώς και την «ακλόνητη πίστη του στις δημοκρατικές αξίες».

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε για την απώλεια του Θεόδωρου Μπεχράκη: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Θεόδωρο Μπεχράκη. Έναν πραγματικό πατριώτη, ένα αφοσιωμένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έναν καλό μου φίλο. Όλη η διαδρομή του στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος και οξυδέρκεια. Κυρίως, όμως, από ακλόνητη πίστη στις δημοκρατικές αξίες. Ο ήπιος χαρακτήρας του, η πολιτική σοφία και η βαθιά φωνή του θα λείψουν από όλους μας.

Από τους αγώνες του κατά της χούντας, για τους οποίους και φυλακίστηκε, μέχρι τη θητεία του στον Δήμο Αθηναίων υπηρέτησε πάντοτε τους πολλούς. Ενώ ανεκτίμητη υπήρξε και η προσφορά του στην παράταξή μας απ' τη θέση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της. Με τη στρατηγική σκέψη του και με τη βαθιά γνώση της πολιτικής πραγματικότητας έβαλε το δικό του λιθαράκι στο κομματικό μας οικοδόμημα. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους οικείους του».

