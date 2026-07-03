Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency) ανακοίνωσε την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στην Ουκρανία έχασε την εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για 21η φορά, όταν διακόπηκε η σύνδεσή του με τη γραμμή 330 kV Ferosplavna-1.

Η ομάδα του οργανισμού ανέφερε ότι μπορούσε να ακούσει στρατιωτική δραστηριότητα, η οποία προκάλεσε την ενεργοποίηση των ηλεκτρικών συστημάτων προστασίας των γραμμών που συνδέουν τον σταθμό, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, με τη γραμμή Ferosplavna-1.

Πηγή: skai.gr

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