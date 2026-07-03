Η ελπίδα βρέθηκε στο πιο παράξενο μέρος: σε ένα McDonald’s στη Βενεζουέλα.

Η Γκαμπριέλα Άλβες βρέθηκε την Πέμπτη να αγκαλιάζει τον 6χρονο σκύλο της, τον Buddy, μέσα στο εστιατόριο fast food, έπειτα από μία εβδομάδα αναζήτησης του λευκού κατοικίδιου της που είχε χαθεί όταν δύο σεισμοί κατέστρεψαν τη νοτιοαμερικανική χώρα στις 24 Ιουνίου.

Το εστιατόριο, δίπλα στα ερείπια κατεστραμμένων συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας, έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο νοσοκομείο για τα θύματα του σεισμού, αλλά και σε κέντρο εντοπισμού και περίθαλψης χαμένων κατοικίδιων στην παραθαλάσσια πόλη Καραμπαλέδα, που επλήγη σοβαρά από την καταστροφή. Οι κάτοικοι το αποκαλούν "Hospital McDonald’s".

«Αυτό είναι ένα θαύμα», είπε η Άλβες, κρατώντας στην αγκαλιά της τον σκύλο που είχε ορό στο πόδι του, πάνω σε ένα τραπέζι δίπλα σε εργαζόμενους του εστιατορίου που σέρβιραν παγωτό. «Χάσαμε όλα τα υλικά πράγματα, αλλά τουλάχιστον είμαστε και οι δύο ζωντανοί».

Το πρόχειρο αυτό νοσοκομείο δημιουργήθηκε μία μέρα μετά τους διπλούς σεισμούς που σκότωσαν τουλάχιστον 2.295 ανθρώπους και τραυμάτισαν 11.000, σύμφωνα με τις αρχές της Βενεζουέλας. Πολλές οικογένειες έμειναν επίσης να αναζητούν απελπισμένα τα αγαπημένα τους πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων γατών και σκύλων που χάθηκαν στα ερείπια.

Ο Άνχελ Ματούτε και 70 ακόμη κτηνίατροι, φοιτητές, γιατροί και εθελοντές ταξίδεψαν από τη δυτική πόλη Μπαρισιμεντό. Η ομάδα έψαχνε έναν χώρο για να κοιμηθεί, να αποθηκεύσει εξοπλισμό και να προστατευτεί από τις έντονες τροπικές βροχές, όταν βρήκαν μία από τις λίγες λειτουργικές εγκαταστάσεις μέσα στο χάος: τις «Χρυσές Καμάρες».

Εγκαταστάθηκαν στο εστιατόριο, το οποίο διέθετε ακόμα κλιματισμό, και άρχισαν να διανέμουν ιατρικές προμήθειες και να περιθάλπουν ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα φρόντιζαν τραυματισμένα ζώα και αναζητούσαν σκύλους και γάτες που είχαν χαθεί.

«Για εμάς, ένα κατοικίδιο είναι άλλη μία ανθρώπινη ζωή», είπε ο Ματούτε, που συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης στο McDonald’s, όπου οι εθελοντές κοιμούνται επίσης. «Υπάρχουν ζώα που είναι πιο ανθρώπινα από τους ίδιους τους ανθρώπους».

Ο Ματούτε ήταν ανάμεσα σε δεκάδες εθελοντές που περιέθαλπαν σκύλους και γάτες, ενώ ομάδες διάσωσης παρήγγελναν χάμπουργκερ και πατάτες τηγανητές. Η ομάδα του, που έχει διασώσει 140 ζώα και έχει περιθάλψει άλλα 60, σκοπεύει να συνεχίσει μέχρι να επανενώσει όσο το δυνατόν περισσότερα κατοικίδια με τους ιδιοκτήτες τους.

Η Άλβες στράφηκε στο "Hospital McDonald’s" όταν έψαχνε απεγνωσμένα τον αγαπημένο της σκύλο.

Βρισκόταν στο σπίτι συγγενή όταν οι σεισμοί συγκλόνισαν τη βόρεια Βενεζουέλα. Λίγες ώρες μετά, πήρε τη μηχανή της και έτρεξε στο σπίτι της για να σώσει τον Buddy, αλλά το μόνο που βρήκε ήταν ερείπια. Η 36χρονη είπε ότι άκουσε πως το McDonald’s είχε γίνει σημείο αναζήτησης χαμένων ζώων και άρχισε να περνά καθημερινά από εκεί. Σταματούσε για να ρωτήσει αν είχαν βρει κάποιο λευκό σκύλο και μετά επέστρεφε σπίτι της φωνάζοντας "Buddy, Buddy", ελπίζοντας να ακούσει γάβγισμα. Για περισσότερο από μία εβδομάδα, το μόνο που έπαιρνε ήταν σιωπή.

«Ζούμε μέρα με τη μέρα», είπε την Πέμπτη. «Σήμερα γύρισα και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι είχα χάσει κάθε ελπίδα».

Παρόλα αυτά συνέχισε να ψάχνει στα ερείπια, τραβώντας ρούχα από το δωμάτιο της μητέρας της, το μοναδικό σημείο του σπιτιού που είχε απομείνει προσβάσιμο. Τότε άκουσε ένα μακρινό γάβγισμα, κοίταξε κάτω και είδε το λευκό αυτί του Buddy μέσα από μια ρωγμή στο τσιμέντο.

Η Άλβες φώναξε για βοήθεια και διασώστες έτρεξαν. Άνοιξαν μια τρύπα στον τοίχο και έβγαλαν τον σκύλο από τα ερείπια, καλυμμένο με σκόνη. Η Άλβες ξέσπασε σε κλάματα καθώς τον κρατούσε στην αγκαλιά της, τυλιγμένο σε ροζ κουβέρτα, ενώ εκείνος έγλειφε το χέρι της. Λίγες ώρες αργότερα, κτηνίατροι στο "Hospital McDonald’s" εξέτασαν τον Buddy για τραυματισμούς, μετά από οκτώ ημέρες εγκλωβισμού στα χαλάσματα.

«Τώρα, μέσα σε όλη την τραγωδία του σεισμού, αυτό είναι ένα από τα λίγα θετικά πράγματα», είπε η Άλβες, κρατώντας ακόμα τον σκύλο της. «Είναι σαν ένα μικρό επίθεμα παρηγοριάς».

Πηγή: skai.gr

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