Του Αντώνη Αντζολέτου

Μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το πολιτικό σκηνικό να είναι πολύ ρευστό ο Αλέξη Τσίπρας πραγματοποιεί αύριο, Τρίτη, τη δεύτερη εκδήλωση του Ινστιτούτου του.

Όλοι αναμένουν την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και αν θα στείλει πολιτικά μηνύματα ειδικά για όσα συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα επικεντρώσει στα μείζονα προβλήματα της οικονομικής καθημερινότητας ενταγμένα στην πραγματικότητα της γηραιάς ηπείρου.

«Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της οικονομίας; Υπάρχει σύγκλιση ή διαμορφώνεται χάσμα με την Ευρώπη; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο της κοινωνικής πλειοψηφίας, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων; Και πώς μπορεί η Ελλάδα να υπερβεί τη σημερινή κατάσταση, να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να αποκαταστήσει την ανάπτυξη με δικαιοσύνη, που είναι σήμερα πιο απαραίτητη από ποτέ;», θα είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα εστιάσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεργάτες του μιλούν για μια προσέγγιση που θα φωτίζει το δρόμο για μια άλλη, εντελώς διαφορετική αντίληψη και πολιτική, από αυτή που σήμερα επικρατεί.

Όπως σημειώνουν, θα σηματοδοτεί ένα άλλο στρατηγικό ρόλο του κράτους, στη θέση του σημερινού, δήθεν επιτελικού, κράτους. Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν από το ΚΕΠΕ και την Μetron Analysis θα καταγράψουν τον αντίκτυπο των πολιτικών της σημερινής κυβέρνησης στην κοινωνία και στους πολίτες.

Ειδικοί επιστήμονες θα αναλύσουν και θα εξηγήσουν γιατί η ακρίβεια στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ποιες λύσεις μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση, ιδιαίτερα στον χώρο της ενέργειας και της στέγασης.

Επιπλέον, τέσσερις υπουργοί από τρεις διαφορετικές κυβερνητικές περιόδους (Τσίπρα, Παπανδρέου, Σημίτη) θα δώσουν το δικό τους στίγμα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και για το προς τα που θα πρέπει να κινηθούμε.

Πηγή: skai.gr

