Για το νέο νομοσχέδιο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η υπουργός έκανε λόγο για «ιστορική κοινωνική συμφωνία» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άρνηση σε μέτρα που, όπως είπε, ενισχύουν άμεσα τους εργαζόμενους.

Όπως υπογράμμισε, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν αποτελεί μονομερή κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά προϊόν συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. «Δεν είναι ένα νομοσχέδιο μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έμφαση έδωσε στην επαναφορά της μετενέργειας, μέτρο που είχε καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων. «Όλοι οι όροι μιας συλλογικής σύμβασης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, μέχρι να συναφθεί καινούργια. Πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν εργαλείο προστασίας των εργαζομένων», δήλωσε η υπουργός, σημειώνοντας ότι η ρύθμιση αυτή ίσχυε μέχρι το 2012.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί έλλειψης ουσιαστικής διαιτησίας, η κ. Κεραμέως υποστήριξε ότι η μονομερής προσφυγή εξακολουθεί να υφίσταται. «Υπάρχει μονομερής προσφυγή στη διαιτησία, υπό προϋποθέσεις, αλλά υπάρχει. Αυτά που ακούγονται είναι υπεκφυγές», είπε.

Αναφερόμενη στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις, η υπουργός σημείωσε ότι η κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας έχει τύχει θετικής αποδοχής. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία και την ανέφερε ως πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. «Έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης και τον Μάρτιο θα υπάρξει τελική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αύξηση που θα ισχύσει από 1ης Απριλίου», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί ακόμη να ανακοινώσει το ύψος της, όπως μεταδίδει το Ertnews.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. «Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στα 1.516 ευρώ. Είναι αρκετό; Όχι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,5%.

Όσον αφορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπογράμμισε την καταγραφή των υπερωριών. «Σε κλάδους όπου εφαρμόστηκε, είδαμε αύξηση έως και 1.200% στις δηλωθείσες υπερωρίες. Αυτό προστατεύει τον εργαζόμενο και τον υγιή ανταγωνισμό».

Τέλος, η υπουργός ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 16 Φερβουαρίου τίθεται σε καθολική εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. «Είναι ένα αναβαθμισμένο, πιο απλό πληροφοριακό σύστημα που αντανακλά τις αλλαγές της σύγχρονης αγοράς εργασίας», σημείωσε, καλώντας εργοδότες και επιχειρήσεις να εξοικειωθούν εγκαίρως με τη νέα πλατφόρμα.

