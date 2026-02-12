Με τον πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα Χόρχε Ντόμεκ (Jorge Domecq) συναντήθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό τουρισμό και ο συντονισμός Ελλάδας και Ισπανίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με την επικείμενη ανακοίνωσης της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό και τις βασικές προτεραιότητες που αυτή θα θέσει για τη διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στην τουριστική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη θεσμοθέτηση διμερούς συμβατικού πλαισίου συνεργασίας.

Τέλος, υπογραμμίστηκε και από τις δύο πλευρές η σημασία της αμοιβαίας υποστήριξης σε πολυμερές επίπεδο και ειδικότερα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UN Tourism). Σημειώνεται ότι η Ελλάδα επανεκλέχθηκε πρόσφατα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ενώ η Μαδρίτη φιλοξενεί την έδρα του.

Πηγή φωτογραφίας: Υπουργείο Τουρισμού

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.