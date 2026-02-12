Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στον Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ΠτΔ για συναντήσεις με πρώην πρωθυπουργούς.

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, συναντήθηκε στον Προεδρικό Μέγαρο, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Η συνάντηση ήταν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΠτΔ και σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο ετέθη, ο Αλ. Τσίπρας επέμεινε στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του στα Γιάννενα, ότι «δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Με δυο λόγια δηλαδή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του.

Κατά τα λοιπά, η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

