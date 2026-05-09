Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης, υπέυθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Στην υπόθεση αυτή λάμπουν δια τους απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες πρέπει να απαντήσουν:

1) Για την προέλευση του drone

2) Για το πως βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα (προφανώς, μεταφέρθηκε από άλλο, μεγαλύτερο πλοίο στην περιοχή)

3) Για το αν περιέχει επικίνδυνες - για την ασφάλεια των πολιτών – ύλες (πληροφορίες μιλούν για εκρηκτικά)

4) Για το αν διαθέτει συστήματα καταγραφής και εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ως μια «υπόθεση ιδιωτών».

Γιατί την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του εναερίου χώρου και των χωρικών μας υδάτων, την έχει κυβέρνηση.

Δυστυχώς, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι», σημειώνει ο κ. Κατρίνης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.