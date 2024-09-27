Κασσελάκης: Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα αστυνομικά τμήματα

Το αστυνομικό τμήμα Παντελεήμονα επισκέφθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή τον θάνατο του αλλοδαπού.

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για την ανάγκη διαφάνειας στα αστυνομικά τμήματα και έθεσε το θέμα του εκσυγχρονισμού της αστυνομίας.

Στην δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει:



«Όλοι οι συμπολίτες μας και όλοι οι συνάνθρωποί μας, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, το φύλο τους, το χρώμα τους, είναι ισότιμοι.

Και πρέπει να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή με τον ίδιο τρόπο πάντα. Επισκέφθηκα το ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα και έχω πραγματικά πολλές απορίες για το τι συνέβη εκεί. Δεν θεωρώ ότι έλαβα ξεκάθαρες απαντήσεις και μακάρι να δοθούν αυτές άμεσα από την έρευνα που διενεργείται. Δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος σε ένα κρατητήριο μόνος του και να βγαίνει νεκρός από αστυνομικό τμήμα της Ελλάδας του 2024. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Όμως εδώ τίθεται ένα ευρύτερο ζήτημα εκσυγχρονισμού της αστυνομίας. Η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση, η συμμετοχή ψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων είναι μερικές μόνο από τις παραμέτρους ώστε να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της αστυνομίας και των πολιτών. Γιατί η ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων των πολιτών σε μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

