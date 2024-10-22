Κασσελάκης: «Παράνομη» η συμμετοχή Βερναρδάκη στην ψηφοφορία για τη μομφή

«Παράνομη» χαρακτηρίζει το γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη τη συμμετοχή του Χριστόφορου Βερναρδάκη στην ψηφοφορία για τη μομφή εναντίον του τέως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Ertnews δήλωσε ότι, αν και είναι "τυπικά μέλος της Κεντρικής Επιτροπής" και δεν έχει "καμία ουσιαστική, συγκεκριμένη και πρακτική ενασχόληση με το κόμμα", εντούτοις "χτύπησε το τηλέφωνο εκείνη την ημέρα" (ενν. στις 8 Σεπτέμβριου) και ψήφισε την πρόταση μομφής, σημειώνοντας ότι "ήταν η πρώτη του εμπλοκή μετά από χρόνια"», επισημαίνει το γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη.

«Η δήλωση αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του στην Κ.Ε., καθώς σύμφωνα με το Καταστατικό "απουσία μέλους της Κ.Ε για 6 μήνες από τις συνεδριάσεις, τις δράσεις και τις λειτουργίες της, θεωρείται παραίτηση από την ιδιότητα αυτή"», τονίζουν οι συνεργάτες του πρώην προέδρου, σχολιάζοντας πως «η ομολογία του ιδίου του κου. Βερναδάκη για παράτυπη συμμετοχή του στην ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής, έρχεται να προστεθεί στην περίπτωση του κου. Σπύρου Λαμπρινού, ο οποίος ψήφισε κι αυτός τηλεφωνικά στη μομφή, παρότι συμμετέχει ενεργά εδώ και μήνες στις εργασίες άλλου κόμματος, ήτοι της Νέας Αριστεράς».

«Η Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Σβιγκου, οφείλει να δώσει άμεσα πειστικές εξηγήσεις», καταλήγουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.