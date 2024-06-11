Την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «Αττική 2021 - 2027» και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ τα επόμενα χρόνια, θα παρουσιάσει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα την Πέμπτη (13 Ιουνίου) στο εμβληματικό κτήριο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου.

«Τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αφήνουν καθημερινά το αποτύπωμά τους στην Αττική και τους πολίτες. Είναι έργα που γίνονται για τους πολίτες και παραδίδονται σε αυτούς» δήλωσε ο Ν. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Στα χέρια μας έχουμε ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 1,6 δισ. ευρώ, για να υλοποιήσουμε έργα και δράσεις που θα αλλάξουν για πάντα την ποιότητα της ζωής στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας. Η βούλησή μας είναι να μην χαθεί ούτε μια ημέρα, ούτε ένα ευρώ, προκειμένου να υπηρετήσουμε το στόχο μας για μια Αττική βιώσιμη, πράσινη, παραγωγική, μέσα από μεγάλα έργα υποδομής, με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και στις 66 γειτονιές της».

Ο περιφερειάρχης επεσήμανε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός Αθηνών, στην Αίγινα, και μάλιστα σε ένα ιστορικό τοπόσημο, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, η αποκατάσταση του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ ‘Αττική 2014-2020' «ένα από τα 11.529 έργα, που υλοποιήθηκε χάρη στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών πόρων».

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης, το απόγευμα (16:30 - 18.00), θα ακολουθήσει εκδήλωση για την Πολιτική Συνοχής, στην θα συμμετάσχουν ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Barbara Kauffmann και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Carsten Rasmussen, καθώς και ο δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

