Κασσελάκης: Ήρθα για να μείνω, για να κάνουμε μαζί την προοδευτική παράταξη και πάλι πλειοψηφία στον τόπο

«Τώρα χτίζουμε την προοδευτική αριστεία που έχει ανάγκη η Ελλάδα - αλλά πλέον και η Ευρώπη», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Κασσελάκης

«Σας το είπα και το εννοούσα: Ήρθα για να μείνω, για να κάνουμε μαζί την προοδευτική παράταξη και πάλι πλειοψηφία στον τόπο», σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος αναφέρει πως «τώρα χτίζουμε την προοδευτική αριστεία που έχει ανάγκη η Ελλάδα - αλλά πλέον και η Ευρώπη». 

«Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους χιλιάδες ψηφοφόρους και στους εθελοντές και στις εθελόντριες, που μας κράτησαν όρθιους απέναντι στα αδιευκρίνιστα εκατομμύρια της ΝΔ», συνεχίζει ο κ. Κασσελάκης, για να καταλήξει:

«Το 23% έγινε 13%. Με τη νέα γενιά στο πλευρό μας. Συνεχίζουμε και θα είμαστε πλειοψηφία σύντομα».

