Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας μετά την ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, όπου κάνει εκ νέου λόγο για την τραγωδία των Τεμπών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «επιχείρηση συγκάλυψης».

Δείτε μαζί μου την αποκάλυψη για το πώς σχεδιάστηκε η συγκάλυψη των Τεμπών.



Ξημέρωμα 1ης Μαρτίου το δυστύχημα. 3 Μαρτίου η μυστική συνάντηση για το μπάζωμα. Δύο μέρες μετά!



Παρών στη μυστική συνάντηση ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Ερώτηση: Μετέφερε ή… pic.twitter.com/DaagWRTnc9 May 29, 2024

«Η προσπάθεια εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών για μικροκομματικά οφέλη είναι ό,τι πιο χυδαίο και προσβλητικό για τις οικογένειες των θυμάτων μπορεί να κάνει κανείς», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Πειραιώς.

«Δυστυχώς, η Αξιωματική Αντιπολίτευση μάς έχει συνηθίσει σε αυτή τη στρατηγική, στην οποία δυστυχώς ποντάρει τα ρέστα της προεκλογικά», ενώ συμπληρώνει πως «αν ο κ. Κασσελάκης έκανε τον κόπο να ανατρέξει στα δημοσιεύματα των επίμαχων ημερών, θα έβλεπε πως το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε την περιοχή, οι συσκέψεις που έλαβαν χώρα και οι εργασίες απομάκρυνσης των βαγονιών και αποκατάστασης του πεδίου που έλαβαν χώρα ήταν ανακοινωμένες από την πρώτη στιγμή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πειραιώς:

Η προσπάθεια εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών για μικροκομματικά οφέλη είναι ό,τι πιο χυδαίο και προσβλητικό για τις οικογένειες των θυμάτων μπορεί να κάνει κανείς. Δυστυχώς, η Αξιωματική Αντιπολίτευση μάς έχει συνηθίσει σε αυτή τη στρατηγική, στην οποία δυστυχώς ποντάρει τα ρέστα της προεκλογικά.

Ο κ. Κασσελάκης φτάνει στο σημείο να κάνει λόγο για δήθεν μυστικές συσκέψεις που οδήγησαν σε μυστικές αποφάσεις για «μπάζωμα», προκειμένου να μεθοδευθεί η «συγκάλυψη»!

Φυσικά, αν ο κ. Κασσελάκης έκανε τον κόπο να ανατρέξει στα δημοσιεύματα των επίμαχων ημερών, θα έβλεπε πως το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε την περιοχή, οι συσκέψεις που έλαβαν χώρα και οι εργασίες απομάκρυνσης των βαγονιών και αποκατάστασης του πεδίου που έλαβαν χώρα ήταν ανακοινωμένες από την πρώτη στιγμή. Δημοσιοποιήθηκαν δε από τον ίδιο τον κ. Τριαντόπουλο με δηλώσεις του, από την Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ. με ανακοινώσεις και από την ίδια την Κυβέρνηση κεντρικά (κυβερνητικές πηγές).

Ενδεικτικά:

Την 1η Μαρτίου 2023, σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος (με θέμα “συνέχεια της έκτακτης ενημέρωσης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με πυρκαγιά, στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών, από τους Εκπροσώπους Τύπου Π.Σ. & ΕΛ.ΑΣ.”), αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια των γερανοφόρων οχημάτων ανασηκώνεται ο πρώτος συρμός της δεύτερης θέσης ώστε να επιχειρήσουν οι ομάδες διάσωσης σε όλο το εύρος του δεύτερου βαγονιού.

Επίσης, γίνεται προσπάθεια και από άλλα γερανοφόρα οχήματα προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο, οι δύο μηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας, για να διευκολυνθεί το έργο της έρευνας και απεγκλωβισμού, αλλά και για να ελευθερωθεί η σιδηροδρομική γραμμή*».

Στις 3 Μαρτίου 2023 σε δημοσίευμα που αναρτήθηκε στο ΑΠΕ και σε όλα τα sites ο κ. Τριαντόπουλος δήλωνε:

«Η Πολιτεία -από την πρώτη στιγμή- άμεσα και σε μεγάλη κλίμακα κινητοποιώντας κάθε δυνατό μέσο βρέθηκε στο σημείο. Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην περιοχή, βρίσκεται στην Λάρισα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον συντονισμό, τη συνεργασία και την παρακολούθηση όλων των ενεργειών, όλων των δράσεων που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα».

Στα ίδια δημοσιεύματα (3/3/2023) αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο πλαίσιο στενής συνεργασίας και συντονισμού, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς-σύμφωνα και με τα σχετικά πρωτόκολλα- όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν, την ολοκλήρωση των ερευνών, την ταυτοποίηση των θυμάτων, την ενημέρωση των συγγενών, την παρακολούθηση της υγείας των νοσηλευομένων, την απομάκρυνση των αμαξοστοιχιών, την αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενη με το τραγικό δυστύχημα ενέργεια και δράση, με σεβασμό πάντα στα θύματα, στους οικείους τους και στην κοινωνία».

Όπως έχει επιβεβαιωθεί τόσο από τις ανακοινώσεις Πυροσβεστικού Σώματος και Ελληνικής Αστυνομίας όσο και από μαρτυρίες πυροσβεστών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όλες οι ενέργειες στο πεδίο έγιναν σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων των υπηρεσιακών παραγόντων που επιτέλεσαν ένα πολύ απαιτητικό έργο.

Είναι ντροπή κάποιοι που βλέπουν τον ανθρώπινο πόνο ως αντικείμενο καμπάνιας και την εργαλειοποίησή του ως ευκαιρία για μικροπολιτικά οφέλη, να φτάνουν σε αυτό το σημείο τυμβωρυχίας! Τους αφήνουμε στην κρίση των πολιτών και θα συνεχίσουμε να απαντάμε με στοιχεία στην αθλιότητα και τη χυδαιότητά τους, αποκαθιστώντας την αλήθεια!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.