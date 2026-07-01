Ένας ισχυρός «θόλος ζέστης» ενισχυόταν πάνω από την κοιλάδα του Οχάιο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενώ περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονταν υπό προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η εκτεταμένη αυτή μάζα θερμού αέρα θα κινηθεί προς τα ανατολικά και από την Πέμπτη έως το Σάββατο θα καλύψει τις πολιτείες της Μέσης Ατλαντικής Ακτής, ωθώντας τις θερμοκρασίες έως και τους 40,5°C και καταρρίπτοντας ρεκόρ από τη Φλόριντα έως το Μέιν.

Μέχρι στιγμής, η πιο έντονη ζέστη και υγρασία έχουν καταγραφεί σε περιοχές όπου τέτοιες συνθήκες δεν είναι συνηθισμένες.

Την Τρίτη, τμήματα των πολιτειών Ιλινόι, Ιντιάνα, Αϊόβα, Μινεσότα και Ουισκόνσιν κατέγραψαν επίπεδα υγρασίας που συναγωνίζονταν ή ακόμη και ξεπερνούσαν εκείνα του Ντουμπάι, μιας πόλης γνωστής για την αποπνικτική της ατμόσφαιρα.

Η σύγκριση βασίζεται στα υψηλά σημεία δρόσου (dew point), έναν δείκτη που μετρά την ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Όσο υψηλότερο είναι το σημείο δρόσου, τόσο πιο αποπνικτική γίνεται η αίσθηση, καθώς δυσκολεύεται η εξάτμιση του ιδρώτα, αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης.

Η εξαιρετικά υψηλή υγρασία οφείλεται κυρίως σε τροπικές αέριες μάζες που μεταφέρουν υγρασία από τον νοτιοδυτικό Ατλαντικό και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Παράλληλα, ενδέχεται να συμβάλλει και το λεγόμενο "corn sweat", δηλαδή η απελευθέρωση υδρατμών από τις καλλιέργειες καλαμποκιού στις πεδιάδες και τις μεσοδυτικές πολιτείες.

Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας οδήγησε την Τρίτη στον υψηλότερο δείκτη δυσφορίας της χώρας, που έφτασε τους 45,3°C στη στρατιωτική βάση Scott στο Ιλινόι, περίπου 32 χιλιόμετρα ανατολικά του Σεντ Λούις.

Ανάλογα επικίνδυνες συνθήκες αναμένονται να επεκταθούν στις ανατολικές πολιτείες από την Τετάρτη έως και το Σαββατοκύριακο.

Οι επτά πόλεις που αναμένεται να πληγούν περισσότερο

Άλμπανι, Νέα Υόρκη (Τετάρτη – Σάββατο)

Η έντονη υγρασία θα κυριαρχήσει από την Τετάρτη έως το Σάββατο. Την Πέμπτη η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τους 38°C, ξεπερνώντας το ημερήσιο ρεκόρ των 36,7°C. Από την Κυριακή, σποραδικές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να προσφέρουν κάποια ανακούφιση.

Νέα Υόρκη (Τετάρτη – Σάββατο)

Η πόλη και οι γύρω περιοχές θα βιώσουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο κύμα ζέστης και υγρασίας, χωρίς ουσιαστική δροσιά ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο γειτονικό Νιούαρκ προβλέπεται θερμοκρασία έως 40,5°C την Πέμπτη, ενώ στη Νέα Υόρκη η ελάχιστη θερμοκρασία των 28,9°C το πρωί της Παρασκευής ενδέχεται να ισοφαρίσει το ρεκόρ της θερμότερης νύχτας που έχει καταγραφεί.

Φιλαδέλφεια (Πέμπτη – Κυριακή)

Η πρόγνωση κάνει λόγο για τρεις συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες 37,8°C ή υψηλότερες, από την Πέμπτη έως το Σάββατο. Η κορύφωση αναμένεται την Παρασκευή με 40,5°C (105°F), θερμοκρασία που θα αποτελούσε νέο ιστορικό ρεκόρ για την πόλη. Η αυξημένη πιθανότητα καταιγίδων μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να περιορίσει τη ζέστη από τη Δευτέρα.

Βαλτιμόρη (Τετάρτη – Κυριακή)

Η πόλη αναμένεται να καταγράψει τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 37,8°C, με κορύφωση τους 40°C την Παρασκευή, τιμή που θα καταρρίψει το ημερήσιο ρεκόρ. Οι νύχτες θα παραμείνουν ιδιαίτερα θερμές, με ελάχιστες κοντά στους 27°C.

Ουάσινγκτον (Τετάρτη – Κυριακή)

Η αμερικανική πρωτεύουσα αναμένεται να βιώσει μερικές από τις θερμότερες ημέρες στην ιστορία της. Προβλέπονται μέγιστες θερμοκρασίες 40°C την Πέμπτη και την Παρασκευή και 38,3°C το Σάββατο, όλες πάνω από τα αντίστοιχα ημερήσια ρεκόρ. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες των 27–28°C αναμένεται επίσης να καταρρίψουν ιστορικά υψηλά. Η Παρασκευή ίσως εξελιχθεί στη θερμότερη ημέρα από την έναρξη των μετρήσεων το 1871, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη μέγιστη όσο και την ελάχιστη θερμοκρασία της ημέρας. Από την Κυριακή αυξάνονται οι πιθανότητες καταιγίδων και σταδιακής αποκλιμάκωσης της ζέστης.

Ρίτσμοντ, Βιρτζίνια (Πέμπτη – Δευτέρα)

Η πόλη αναμένεται να καταγράψει τέσσερις συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες τουλάχιστον 37,8°C, από την Πέμπτη, με κορύφωση τους 38,9°C το Σάββατο. Αν επαληθευτεί η πρόγνωση, θα ισοφαριστεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο σερί που έχει καταγραφεί, το 1953.

Ράλεϊ, Βόρεια Καρολίνα (Πέμπτη – Τρίτη)

Η περιοχή θα αντιμετωπίσει ένα παρατεταμένο κύμα ακραίας ζέστης και υγρασίας. Υπάρχει πιθανότητα για πέντε συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες 37,8°C ή υψηλότερες, επίδοση που έχει σημειωθεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν, το 2011 και το 2012. Οι συνθήκες ξηρασίας που επικρατούν επιτρέπουν στο έδαφος να θερμαίνεται ταχύτερα, ενισχύοντας το κύμα καύσωνα. Η σταδιακή εξασθένηση της ζέστης αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την έλευση βροχών και καταιγίδων.

Πηγή: skai.gr

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