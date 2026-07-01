«Μόνο... Coca-Cola» στα Marriott

Η Marriott International και η The Coca-Cola Company ανακοίνωσαν την Τετάρτη μια παγκόσμια συμφωνία, βάσει της οποίας η Coca-Cola γίνεται ο βασικός προμηθευτής αναψυκτικών για τα ξενοδοχεία της Marriott σε όλο τον κόσμο.

Η συνεργασία αφορά ανθρακούχα αναψυκτικά, προϊόντα ενυδάτωσης και ροφήματα με λειτουργικά οφέλη (functional beverages) και θα επεκταθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες στα δωμάτια των επισκεπτών, τα εστιατόρια, σε χώρους αναμονής και στις εκδηλώσεις των ξενοδοχείων.

«Η συμφωνία αυτή φέρνει κοντά δύο εμβληματικά brands», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Marriott, Άντονι Καπουάνο, επικαλούμενος τις κοινές δεσμεύσεις στην ποιότητα και την εμπειρία των επισκεπτών.

Ο CEO της Coca-Cola, Ενρίκε Μπράουν, χαρακτήρισε την ημέρα «σπουδαία», καθώς προσφέρει στους ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές brands.

Η συμφωνία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον τομέα προμηθειών της Marriott, στοχεύει στην ενίσχυση των επιλογών, στην κάλυψη των προτιμήσεων των επισκεπτών και στη δημιουργία αξίας για τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

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