«Βολές» Κασσελάκη στον Μητσοτάκη για το ΟΑΚΑ: «Σύμβολο μίας χώρας που καταρρέει σε όλα τα επίπεδα» - Δείτε βίντεο Πολιτική 15:32, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Το 2004, σύμβολο μίας χώρας που διοργάνωνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2023, σύμβολο μίας χώρας που καταρρέει σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ