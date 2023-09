ΠΑΣΟΚ για ΟΑΚΑ: Πρόκειται για μια ακόμη παταγώδη αποτυχία του «επιτελικού» κράτους Πολιτική 14:42, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Το ΠΑΣΟΚ το 1982 ολοκλήρωσε και ανάπτυξε τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο ΟΑΚΑ, τις προσάρμοσε για τις ανάγκες του «Αθήνα 2004» και σήμερα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπαίνει πάλι μπροστά για να στηρίξει τον δημόσιο χαρακτήρα τους», τονίζουν οι Αναστάσιος Νικολαΐδης και Θανάσης Ζαννιάς