Στην ανεξαρτητοποίηση της Θεοδώρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όπως τόνισε, τυπικά η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα άλλαξε χρώμα και κόμμα, «ελπίζουμε να αποκτήσει και κοστολογημένο πρόγραμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, με δεδομένο ότι από σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Ερωτηθείς για τις προγραμματισμένες ομιλίες που έχει ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, μετά και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινα΄κης επεσήμανε ότι «ο Κώστας Καραμανλής είναι πρώην πρωθυπουργός», εξηγώντας ότι «οι κόκκινες γραμμές δεν προσωποποιούνται».

«Η ομιλία του κ. Καραμανλή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκαθαρίζουμε ότι οι πρώην πρωθυπουργοί μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τις "κόκκινες γραμμές"».

«Τακτικές οι συναντήσεις Μητσοτάκη με Δένδια - Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης ΠτΔ για την ώρα»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και για την πιθανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια και το ενδεχόμενο να τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τακτικές συναντήσεις τόσο με τους βουλευτές όσο και με τους υπουργούς. Με τον κ. Δένδια έχει συχνές συναντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ στο ενδεχόμενο να προταθεί ο κ. Δένδιας για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε: «Ξέρετε την απάντηση. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης για την ώρα».

«Η Ελλάδα βάζει επιτέλους μια τάξη στα δημόσια οικονομικά της, χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των επομένων γενεών»

«Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2025 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση. «Ο Προϋπολογισμός αυτός συνδυάζει δύο πολύ βασικά δεδομένα: το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα βάζει επιτέλους μια τάξη στα δημόσια οικονομικά της χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των επομένων γενεών καθώς στον Κρατικό Προϋπολογισμό καταγράφεται ότι η Ελλάδα το 2025 θα έχει το τέταρτο υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα σε ολόκληρη την ΕΕ, ένα συνολικό έλλειμμα που θα αγγίξει το 0 και τους ταχύτερους ρυθμούς μείωσης του δημόσιου χρέους στο σύνολο των 27 κρατών μελών της ΕΕ».

Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα έχει πολλαπλάσια ανάπτυξη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες περιορισμού της φοροδιαφυγής που έχουν πια χειροπιαστά αποτελέσματα αυξάνονται τα έσοδα του Κράτους χωρίς να αυξάνεται κανένας φορολογικός συντελεστής. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές θα αυξηθούν το 2025 ενώ το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες επενδύσεις οι οποίες έχουν υπερδιπλασιαστεί το 2024 σε σχέση με το 2019 και θα αυξηθούν ακόμα πιο πολύ την επόμενη χρονιά».

Έκανε επίσης μια σύγκριση των δαπανών για την υγεία το 2025 σε σχέση με το 2019 επισημαίνοντας ότι θα έχουν αυξηθεί κατά 74% ενώ οι δαπάνες για την άμυνα κατά 73%, υπογραμμίζοντας και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης ενώ παράλληλα οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αυξάνονται σημαντικά στον Προϋπολογισμό του 2025.

Υπογράμμισε επίσης ότι το ΑΕΠ το 2025 θα έχει αυξηθεί κατά 62 δισ. ευρώ δηλαδή κατά 34% σε σχέση με το 2019.

«Το δεύτερο βασικό δεδομένο είναι ότι με τον Προϋπολογισμό αυτό η κυβέρνηση συνεχίζει και στηρίζει την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών με 12 νέες μειώσεις φόρων, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα, η απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων υγείας για παιδιά έως 18 ετών και η αυτοτελής φορολόγηση αμοιβών των εφημεριών των γιατρών με συντελεστή 22%», τόνισε. «Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των λειτουργιών του Δημοσίου, που προχωρά με εντατικό ρυθμό και η μάχη κατά της φοροδιαφυγής, έχει ήδη δώσει απτά αποτελέσματα καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Κομισιόν, θα πετύχουμε να κλείσουμε κατά 50% την "τρύπα" από τα έσοδα στο ΦΠΑ. Ένα ακόμη μέρισμα το οποίο θα διανεμηθεί στους πολίτες τα επόμενα χρόνια.

Όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της κυβέρνησης, είναι η παραγωγή διαρκών θετικών ειδήσεων στον χώρο της μακροοικονομίας και στους οικονομικούς δείκτες, να μετουσιώνεται σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις θετικές αξιολογήσεις για την Ελλάδα και τη μείωση του χρέους που «δίνουν από χθες διεθνείς οίκοι αξιολόγησης όπως η moody's. Η DBRS Morningstar κρίνει θετικά την απόφαση των συστημικών τραπεζών να αποσβέσουν ταχύτερα τις αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις, ενώ η Ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS παραμένει αρκετά αισιόδοξη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, παρά το περιβάλλον της διεθνούς αβεβαιότητας, κάνοντας ξεχωριστές αναφορές στην προσπάθεια για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και αισθητή μείωση του δημοσίου χρέους».

Η συζήτηση που ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την Παρασκευή για το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ήταν το επόμενο θέμα. «Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων σημαντικών ρυθμίσεων και η ρύθμιση για τα κίνητρα για την προσέλκυση των ιατρών στις άγονες περιοχές, καθώς επικαιροποιείται και συμπληρώνεται το πλαίσιο των μη οικονομικών κινήτρων», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφέρθηκε αναλυτικά σε όσα αφορούν οι νέες προς ψήφιση διατάξεις.

Υπογράμμισε πως «η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των υπηρετούντων ιατρών αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και μετά την αύξηση των μισθών, των αποζημιώσεων των εφημεριών, την δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερες κινήσεις την προσπάθεια για την ενίσχυση του ιερού έργου τους».

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «την Τρίτη παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το δημογραφικό σε κοινή συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Μετά τον διορισμό Επιτρόπου για το Δημογραφικό και την παρουσίαση της εργαλειοθήκης για το Δημογραφικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που αποκτά ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων». Τόνισε πως «το Σχέδιο έχει δεκαετή χρονικό ορίζοντα. Οι 5 άξονές του, περιλαμβάνουν 20 στόχους, οι οποίοι προωθούνται μέσα από περισσότερες από 100 δράσεις, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προτεραιότητες και τις καλές πρακτικές που προτείνουν Διεθνείς Οργανισμοί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.