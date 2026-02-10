Με αιχμηρές αναφορές στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, σαφές στίγμα για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και εμμονή στις θέσεις της για το ζήτημα των αμβλώσεων, η Μαρία Καρυστιανού επιχειρεί να σκιαγραφήσει το πολιτικό πλαίσιο του υπό διαμόρφωση εγχειρήματός της. Με συνέντευξή της στο BankingNewsTV, διατυπώνει έντονες επιφυλάξεις για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, παρουσιάζει τη συγκρότηση κόμματος ως προϊόν κοινωνικής ανάγκης και συνδέει το δημογραφικό πρόβλημα με την ακρίβεια και τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει η Μαρία Καρυστιανού για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, θέτοντας ευθέως ζήτημα πολιτικής και θεσμικής στάσης απέναντι στην Τουρκία. Όπως σημειώνει, η επιλογή του πρωθυπουργού να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς προηγούμενη δημόσια τοποθέτηση και σε ένα περιβάλλον αυξημένης τουρκικής επιθετικότητας, δημιουργεί ανασφάλεια και σοβαρά ερωτήματα. Κατά την άποψή της, οι συνθήκες δεν ευνοούν έναν τέτοιο διάλογο, ιδίως όταν προηγούνται δηλώσεις και τελεσιγραφικού χαρακτήρα τοποθετήσεις από την τουρκική πλευρά. Η ίδια χαρακτηρίζει προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να προσέρχεται σε συζήτηση χωρίς να έχει προηγηθεί σαφής εθνική γραμμή και δημόσια αντίδραση στις προκλήσεις που, όπως υποστηρίζει, εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο.

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού εξηγεί ότι η απόφασή της να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού φορέα δεν προέκυψε από προσωπική φιλοδοξία, αλλά από κοινωνική ανάγκη. Περιγράφει το εγχείρημα ως ένα κίνημα πολιτών που γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση θεματικών ομάδων με τη συμμετοχή επιστημόνων και ανθρώπων από διαφορετικά πεδία, ενώ η οργανωτική προετοιμασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Το νέο εγχείρημα, όπως τονίζει, δεν εντάσσεται σε παραδοσιακές ιδεολογικές ταμπέλες, γεγονός που εξηγεί και τις αντιφατικές πολιτικές ετικέτες που της έχουν αποδοθεί. Η ίδια μιλά για μια νέα πολιτική προσέγγιση, με επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.

Στο ζήτημα των αμβλώσεων, η Καρυστιανού επαναλαμβάνει τις απόψεις που προκάλεσαν αντιδράσεις, διευκρινίζοντας ότι δεν επέλεξε η ίδια να ανοίξει τη συζήτηση, αλλά απάντησε σε σχετική ερώτηση από τη σκοπιά της παιδιάτρου. Θέτει το θέμα σε συνάρτηση με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και παραθέτει στοιχεία για τον αριθμό των γεννήσεων και των αμβλώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η βασικότερη αιτία πίσω από το φαινόμενο είναι η οικονομική αδυναμία. Κατά την άποψή της, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής λειτουργούν αποτρεπτικά τόσο για τη δημιουργία οικογένειας όσο και για την απόφαση απόκτησης παιδιών. Επισημαίνει ότι μια κοινωνία που θέλει να στηρίζει την οικογένεια οφείλει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές αιτίες του προβλήματος, προαναγγέλλοντας ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση πολιτικού φορέα θα περιλαμβάνονται εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία θεωρεί κεντρικό παράγοντα πίσω από το δημογραφικό και μια σειρά άλλων κοινωνικών αδιεξόδων.

