Εισάγονται στην Ολομέλεια δύο πρωτόκολλα συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου για τη στρατιωτική εκπαίδευση, που επιτρέπουν την ελληνική εκπαίδευση Αιγυπτίων αξιωματικών και αντίστοιχα την αιγυπτιακή εκπαίδευση Ελλήνων αξιωματικών.

Τα πρωτόκολλα, υπογεγραμμένα το 2021 στην Αθήνα και το 2022 στο Κάιρο, αφορούν την εκπαίδευση σε ανώτερα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολές επιμόρφωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, τόνισε τα πολλαπλά οφέλη της εκπαίδευσης ξένων αξιωματικών στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων και η διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας και αμυντικής συνεργασίας με φιλικές χώρες.

Πρωτόκολλα συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης εισάγονται αύριο Τετάρτη προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το πρώτο πρωτόκολλο, που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2022 στο Κάιρο, επιτρέπει σε Έλληνες αξιωματικούς να φοιτήσουν στην Ανώτερη Στρατιωτική Ακαδημία Nasser και στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Αιγύπτου.

Το δεύτερο, υπογεγραμμένο τον Ιούλιο του 2021 στην Αθήνα, αφορά την εκπαίδευση Αιγύπτιων αξιωματικών στα ελληνικά Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών και στις Σχολές Επιμόρφωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη συζήτηση στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης τόνισε ότι «η εκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματικών και υπαξιωματικών στις Στρατιωτικές μας Σχολές έχει πολλαπλά οφέλη, κυρίως για εμάς, για τη χώρα μας».

Ο υφυπουργός επεσήμανε πως η διαδικασία αυτή ενισχύει τις αμυντικές σχέσεις με χώρες προέλευσης των εκπαιδευόμενων, ιδίως όταν αναλαμβάνουν αργότερα θέσεις ευθύνης στις Ένοπλες Δυνάμεις τους.

Σημείωσε επίσης ότι οι συμβάσεις αυτές φέρνουν τα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε επαφή με την επιχειρησιακή λογική φιλικών δυνάμεων, «ενισχύοντας την κατανόησή μας για τις διεθνείς εξελίξεις και διευκολύνοντας τη διαλειτουργικότητα και την αμυντική μας συνεργασία».

Αναφερόμενος στη σημασία των συμφωνιών, ο κ. Δαβάκης υπενθύμισε πως αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας οριοθέτησης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Ελλάδας και Αιγύπτου το 2020, η οποία, όπως είπε, «αποδομεί στην πράξη αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες θεωρίες περί θαλασσίων ζωνών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Με την κύρωση των πρωτοκόλλων, η Βουλή, σύμφωνα με τον υφυπουργό, συμβάλλει στη μετεξέλιξη της χώρας σε πάροχο διεθνούς στρατιωτικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των αμυντικών συστημάτων της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

Δηλώσεις των κομμάτων

Ο εισηγητής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, ανέφερε ότι τα δύο πρωτόκολλα εμβαθύνουν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου. «Η Ελλάδα και η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου δεν έχουν πλέον μία απλή διμερή σχέση. Έχουν μία στρατηγική σχέση βάθους, μία σχέση που διαμορφώνει ισορροπίες, επηρεάζει περιφερειακές εξελίξεις και ενισχύει τη θέση της χώρας μας απέναντι σε προκλήσεις και αναθεωρητικές συμπεριφορές», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πως τα πρωτόκολλα αποτελούν «εργαλεία ισχύος, όπλα διπλωματίας και επένδυση στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εισηγητή Γιώργου Νικητιάδη, χαρακτήρισε τα δύο πρωτόκολλα ως συνέχεια μιας ήδη θεσμοθετημένης συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση. «Η επιτελική εκπαίδευση αγγίζει ζητήματα επιχειρησιακής φύσεως, δόγματα, διαδικασίες και αντιλήψεις που συνδέονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια. Η πρόβλεψη σχετικών διατάξεων στη σύμβαση είναι αναγκαία», σημείωσε.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, αν και διατύπωσε παρατηρήσεις για επιμέρους πρόνοιες, δήλωσε πως τέτοιου είδους συμφωνίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο ειδικός αγορητής Γιάννης Δελής, εξέφρασε την άποψη ότι «το περιεχόμενο των προς κύρωση συμφωνιών με την ανταλλαγή στρατιωτικών για αλληλοεκπαίδευση, σε καμία περίπτωση δεν ενισχύει την ασφάλεια των δύο λαών, αντίθετα εντάσσεται στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνει τις πιθανότητες εμπλοκής της χώρας σε μία πολεμική αναμέτρηση».

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Δρίτσας, σχολίασε πως οι πρωτοβουλίες αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα σχέδιο αμοιβαιότητας προς όφελος των δύο χωρών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «σε κανένα από τα δύο κείμενα δεν αποσαφηνίζεται τι εξυπηρετούν και πώς αποφασίστηκαν όλα αυτά».

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης», Τάσος Οικονομόπουλος, σημείωσε πως η Τουρκία επιχειρεί επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα για αμυντικές προμήθειες αιγυπτιακού ενδιαφέροντος από τουρκικές εταιρείες, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει ότι το Κάιρο διατηρεί ανοικτές επιλογές. Υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο «η ελληνική πλευρά να μην επαναπαύεται, αλλά να επενδύει σε συνεργασίες με βάθος, ουσία και αμοιβαιότητα».

Από την Ελληνική Λύση, ο ειδικός αγορητής Στέλιος Φωτόπουλος έθεσε το ερώτημα αν τα κείμενα έχουν αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα ή εντάσσονται στη στρατιωτική διπλωματία, δηλώνοντας ότι το κόμμα του συμφωνεί με την εξωστρέφεια των Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάδειξη της σημασίας τους.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, ζήτησε από την κυβέρνηση να απαντήσει για τη στόχευση των συμβάσεων και αν έχουν σταλεί Έλληνες αξιωματικοί στο Κάιρο ή αν φοιτούν Αιγύπτιοι στις ελληνικές σχολές χωρίς έγκριση του νομοθέτη. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα, ως πυλώνας δημοκρατίας, οφείλει να ενθαρρύνει τον εκδημοκρατισμό και να μην προσφέρει «φύλλο συκής» σε καθεστώτα που καταστέλλουν δημοκρατικά κινήματα.

Πηγή: skai.gr

