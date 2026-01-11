Για τα σχέδιά της για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα μίλησε στην Καθημερινή της Κυριακής η Μαρία Καρυστιανού, δίνοντας παράλληλα απάντηση στις επικρίσεις των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που εκφράζουν τη διαφωνία τους στις πολιτικές κινήσεις της. Ποιοι αποκλείονται από το νέο κόμμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Συγκεκριμένα, για τη δυσαρέσκεια που εξέφρασαν γονείς θυμάτων του συλλόγου των Τεμπών, όπως ο Παύλος Ασλανίδης, οι οποίοι την κάλεσαν να παραιτηθεί από πρόεδρος, η κ. Καρυστιανού ανέφερε:

«Σέβομαι τη διαφορετικότητα και την ελεύθερη βούληση κάθε ανθρώπου, πολύ περισσότερο των συγγενών, με τους οποίους μας ενώνει ο κοινός πόνος απώλειας των αγαπημένων μας. Με προβληματίζει όμως η αντίδραση ορισμένων εξ αυτών στην οργάνωση του κινήματος κατά της διαφθοράς, που σκότωσε τα παιδιά μας και ασελγεί πάνω στη μνήμη τους συγκαλύπτοντας τα εγκλήματα που τους στέρησαν τη ζωή. Είναι παραπάνω από φανερό ότι η κοινωνική αφύπνιση είναι ο μόνος τρόπος για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών. Για να μην το πράττουν όλοι, προφανώς έχουν τους δικούς τους λόγους, που εκ των πραγμάτων, αδυνατώ να συμμεριστώ».

Ερωτηθείσα για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος, η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως «το κίνημα έχει ως μόνο κριτήριο δράσης το κοινό καλό των πολιτών και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας. Με καλή προαίρεση και συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων, είναι παραπάνω από βέβαιον ότι θα βρεθεί χρυσή τομή σε κάθε διαφωνία και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης».

όσον αφορά στις θέσεις της πάνω στα ελληνοτουρκικά, σημείωσε πως «τα ήρεμα νερά σημαίνουν ότι έχουμε αποδεχτεί κάποια πράγματα αντίθετα με τα εθνικά μας συμφέροντα. Το να έχουμε ήρεμα νερά και να βλέπουμε τα τουρκικά αλιευτικά να κόβουν βόλτες στα δικά μας χωρικά ύδατα, για μένα δεν είναι ήρεμα νερά».

Αναφορικά με τη συγκρότηση του νέου κόμματος, η κ. Καρυστιανού σημειώνει ότι οι διαδικασίες εξελίσσονται γρήγορα και πως ήδη έχουν συγκροτηθεί ομάδες με αξιόλογα μέλη, με γνώση και εμπειρία και εργάζονται σε εθελοντική βάση ανά αντικείμενο: οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία, εξωτερική πολιτική και άμυνα.

Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, έχει δεχτεί πολλές προσεγγίσεις, τόσο δημοσίως όσο και ατύπως, και έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με πρόσωπα που είχαν ουσιαστική ανάμειξη με την πολιτική.

Βασική συνεργάτις της είναι η Μαρία Γρατσιά, η οποία στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια με το κόμμα «Νίκη». Έλαβε στην Α’ Αθηνών τις περισσότερες ψήφους, μετά τον Δημήτρη Νατσιό, όμως το κόμμα δεν πήρε έδρα. Είναι επίσης ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος, όπως και η κ. Καρυστιανού.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ αναφέρει πως όσοι επιχείρησαν και ήλπιζαν να έχουν μια θέση στον καινούριο φορέα έχουν απορριφθεί. Ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είτε οικειοθελώς, είτε επειδή η κ. Καρυστιανού έχει εκφραστεί θετικά γι’ αυτούς, όπως ο Στέφανος Κασσελάκης ή ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, που διεγράφη την περασμένη εβδομάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των θετικών σχολίων του για το νέο κόμμα, δεν θα έχουν θέσει σε αυτό.

Στόχος είναι κανείς από όσους έχουν εκλεγεί ή είχαν θέση σε κάποιο κόμμα στο παρελθόν να μην συμμετέχουν στο εγχείρημα, εκτός από όσους ήταν υποψήφιοι και δεν εξελέγησαν.



