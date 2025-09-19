Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με συγκινητικά λόγια στον Απόστολο Βεσυρόπουλο και επανέλαβε την πρότασή του για τη θέση του γραμματέα τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος θα εκλεγεί μετά από ψηφοφορία, ευχόμενος του καλή αρχή στα νέα του καθήκοντα.

Δείτε live:

