Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ

Παρακολουθήστε ζωντανά την ομιλία του πρωθυπουργού από τη Βουλή 

Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με συγκινητικά λόγια στον Απόστολο Βεσυρόπουλο και επανέλαβε την πρότασή του για τη θέση του γραμματέα τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος θα εκλεγεί μετά από ψηφοφορία, ευχόμενος του καλή αρχή στα νέα του καθήκοντα. 

Δείτε live:

