Τουρκικά ΜΜΕ για ενεργειακή σύνοδο: Επίδειξη δύναμης από Ελλάδα - Ισραήλ - Κύπρο παρουσία Αμερικανών

Αναφορές στην ενεργειακή συνδιάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Αθήνα κάνουν τα τουρκικά ΜΜΕ μιλώντας για επίδειξη δύναμης από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ παρουσία Αμερικανών.

«Οι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης (Κυπριακής Δημοκρατία), των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα συναντηθούν στην Αθήνα. Επίσης, αξιωματούχοι του τομέα ενέργειας από 25 χώρες θα βρίσκονται στην Αθήνα. Θα βρίσκονται εκεί για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία. Πάντως, υπάρχουν αντιδράσεις για το σχέδιο ενεργειακής σύνδεσης της Ελλάδας, των Ελληνοκυπρίων και του Ισραήλ.

Στην Αθήνα θα συζητηθεί ο ενεργειακός δίαυλος Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου GCI. O υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο. Επίσης, για δυο ημέρες αξιωματούχοι από 25 χώρες θα συναντηθούν στη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία και θα κάνουν επίδειξη δύναμης. Η Άγκυρα και η Λευκωσία (Τουρκοκύπριοι) αντιδρούν στα σχέδια της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ που σχεδιάζουν έναν νέο ενεργειακό διάδρομο μεταξύ τους».

