Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη θλίψη του για την εκδημία του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο κ. Ν. Κακλαμάνης δήλωσε:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση της απώλειας του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης αναντίρρητα υπήρξε μια πολιτική προσωπικότητα η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου της συμμετείχε ενεργά και με πάθος στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες του τόπου μας. Από τον αντιδικτατορικό αγώνα μέχρι την πολύχρονη διαδρομή του στην Αριστερά και την ανάληψη υπουργικών καθηκόντων, παρέμεινε πάντα πιστός στις ιδέες του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, έτσι όπως πίστευε και πρέσβευε ο ίδιος.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου 2019 ως βουλευτής Επικρατείας. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

