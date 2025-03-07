Δεν υπήρξε παράβαση του Κανονισμού είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, απαντώντας σε σχετική αναφορά του προέδρου της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλου, σχετικά με την ημερομηνία συζήτησης της εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών, που διεξήχθη την περασμένη Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο ένας μήνας (από το αίτημα για τη διεξαγωγή της "προ ημερησίας "συζήτησης) είναι ενδεικτικός, και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του εκάστοτε πρωθυπουργού, είπε ο Ν. Κακλαμάνης και επισήμανε ότι η ημερομηνία ορίστηκε εντός του μηνός, και κοινοποιήθηκε στη διάσκεψη των προέδρων.

Πρόσθεσε μάλιστα τα εξής: «Επειδή ασκήσατε εξουσία κε Φάμελλε, και εμένα μου αρέσει, όπως και εσάς, η στατιστική έψαξα προς τα πίσω και βρήκα δύο περιπτώσεις, η μία που ήτανε αίτημα της ΝΔ για συζήτηση για την Παιδεία, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που συζητήθηκε μετά από δύο ακριβώς μήνες, και μία δεύτερη, που αφορούσε τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και του τρόπου απορρόφησης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με ημερομηνία κατάθεσης 2/11/2018 και δεν συζητήθηκε ποτέ κ. Φάμελλε!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

