Κακλαμάνης για Καραλή: Μπράβο «Μανόλο, ανέβασες ξανά την Ελλάδα ψηλά»

Τα συγχαρητήριά του στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκυο, εκφράζει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η μεγάλη του διάκριση μας εμπνέει όλους και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί διαχρονικά σε διεθνές αθλητικό επίπεδο. Η νέα σπουδαία επιτυχία του, μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα για το μέλλον» αναφέρει ο Πρόεδρος της Βουλής και καταλήγει:

«Εκφράζω τον βαθύ μου θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη για την τιμή που έφερε στην πατρίδα μας. Μπράβο Μανόλο, ανέβασες ξανά την Ελλάδα ψηλά…».

Πηγή: skai.gr

