«Ιθάκη» Τσίπρα - Επόμενος σταθμός η Λάρισα

Η Λάρισα είναι ο επόμενος σταθμός της παρουσίασης της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την πρόσκληση των εκδόσεων Gutenberg, η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα).

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Απόστολος Καλογιάννης, πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, Ιωάννα Καραβάνα, δικηγόρος-πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Θέμης Λαζαρίδης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαριάννα Τουμασάτου, ηθοποιός, Σωτήρης Τσουκαρέλης, πολιτικός επιστήμονας-υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παρουσίαση - Συντονισμός: Γιάννης Γιαννακόπουλος, δημοσιογράφος Θεσσαλία TV, Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV

Ώρα προσέλευσης: 18:30 - Ώρα έναρξης: 19:00.

Πηγή: skai.gr

