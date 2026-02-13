Παρουσίαση νέας Παγκόσμιας Πλατφόρμας Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης στο ΥΠΕΞ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Παρουσιάστηκε η νέα Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης στο υπουργείο Εξωτερικών, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να την χαρακτηρίζει ως νέα αφετηρία για την ελληνική και ευρωπαϊκή διπλωματία.

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από 1η Απριλίου και υποστηρίζεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου.

Ο υπουργός τόνισε την απειλή της παραπληροφόρησης για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή, επισημαίνοντας ότι η ανεξέλεγκτη ροή πληροφορίας αλλοιώνει την αληθινή ενημέρωση και επηρεάζει τις επιλογές των πολιτών.

Η νέα Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης - Global Media Center παρουσιάστηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να εύχεται αυτό να αποτελέσει μια νέα αφετηρία για πολύ μεγαλύτερες κατακτήσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από 1η Απριλίου, όπως ανέφερε ο υπουργός, εντάσσεται μέσα στη συνολική θεώρηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». «Είναι η απάντησή μας στις προκλήσεις των σύγχρονων συνθηκών, όπου η πληροφορία πλέον ρέει μεν ελεύθερη, αλλά ρέει άκριτα».

«Η παραπληροφόρηση αποτελεί μία ουσιαστική απειλή, όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη δημοκρατία την ίδια», τόνισε. «Αλλοιώνει, στην πραγματικότητα, την ελεύθερη και γνήσια πληροφορία και κατά τούτο απειλεί ακόμη και τις ίδιες τις επιλογές των πολιτών. Αυτού του τύπου η ταχύτατη εξάπλωση της πληροφορίας, η οποία ουσιαστικά αποτελεί επέκεινα του πολύ σημαντικού τεχνολογικού άλματος, το οποίο έχει γίνει, δεν έρχεται δυστυχώς και χωρίς συνέπειες».

Με το νέο Global Media Center, δίνεται η δυνατότητα να γίνεται ψηφιακή αποδελτίωση όλης της διεθνούς ειδησεογραφίας, στοχευμένη αναζήτηση των ειδήσεων, επιπλέον καταγραφή των ειδησεογραφικών πηγών, είτε πρόκειται για έγκυρες πηγές, είτε για μη έγκυρες και βεβαίως η διαχείριση και η ανάλυση της επικαιρότητας σε πραγματικό χρόνο από όλες τις δυνατές πηγές, δηλαδή ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

«Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, μέσω του οποίου, σε πραγματικό χρόνο, θα μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία κινείται και αφορά την Ελλάδα και βεβαίως, την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η μεγαλύτερη οικογένειά μας», επεσήμανε.

«Όλες αυτές οι διεργασίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι έχουν ένα πολύ υψηλό δείκτη τεχνικής ανάλυσης. Θα υποστηριχθούν από αλγορίθμους, οι οποίοι παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη, άλλο ένα εργαλείο το οποίο έρχεται να διαχειριστεί τα μεγάλα ψηφιακά θέματα, να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και των δημοκρατικών κρατών. Τα όρια όμως στην άσκηση της ψηφιακής τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι το οποίο οφείλει να μας απασχολεί όλους.»

Ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος θα υποστηρίζει την παγκόσμια πλατφόρμα, είναι ήδη εγκατεστημένος στο Υπουργείο Εξωτερικών, επεσήμανε και διευκρίνισε πως πρόκειται για ένα μεγάλο data center, ένα υπερσύγχρονο κέντρο συγκέντρωσης δεδομένων.

«Η δημόσια διπλωματία, ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται η εικόνα και η παράσταση μιας χώρας στον κόσμο, πλέον έχει καταστεί ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο, το οποίο απαιτεί πολύ μεγάλη γνώση και ικανότητα, απαιτεί όμως και εξαιρετικά αναλυτική πληροφορία. Και η συγκέντρωση της καθαρής πληροφορίας είναι ένα έργο, το οποίο θα καταστεί πολύ ευκολότερο μέσα από το νέο Global Media Center».

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να επισημαίνουμε τις εσφαλμένες πληροφορίες, είτε πρόκειται για σκόπιμα εσφαλμένες, είτε πρόκειται για μια διάδοση λανθασμένης πληροφορίας, η οποία δεν γίνεται σκόπιμα, να προωθούμε τις ειδήσεις, οι οποίες αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη, τις θετικές ειδήσεις, έτσι ώστε η εικόνα της χώρας και της Ευρώπης να προάγεται στον κόσμο με όρους αλήθειας, όπως επιβάλλεται, και, βεβαίως, να αξιολογούμε και οι ίδιοι τις πολιτικές και τις στρατηγικές μας σε ό,τι αφορά το branding της χώρας μας, δηλαδή την παράσταση της χώρας μας στον κόσμο.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι το Global Media Center θα λειτουργεί και ως ένας αυτοδιορθωτικός μηχανισμός για να βελτιώνουμε τα εργαλεία και τις πολιτικές σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της χώρας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον κόσμο.

«Οι προκλήσεις, τις οποίες θα έχει να διαχειριστεί η νέα παγκόσμια πλατφόρμα, είναι εξαιρετικά μεγάλες, λόγω της συγκυρίας», σημείωσε. «Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων, ήδη εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε μια εποχή όπου η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας υφίσταται σημαντικές πιέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και ρήξεις. Και, βεβαίως, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας, εκ μέρους της Ελλάδας, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, είναι αναγκαίο για να μπορείς να έχεις μια ισχυρή παρουσία, αλλά, πάνω από όλα, μια έγκυρη και αξιόπιστη παρουσία ως χώρα στον κόσμο, πάνω από όλα να έχεις τον έλεγχο της πραγματικής ροής πληροφορίας για να μπορείς να καθίστασαι ουσιαστικός συλλειτουργός της παγκόσμιας πολιτικής».

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών θα συνεχιστεί, θα υπάρξουν και νέα εργαλεία το επόμενο διάστημα, τα οποία διαρκώς θα εκσυγχρονίζουν και θα αναβαθμίζουν και την παγκόσμια πλατφόρμα και όλες τις ψηφιακές δυνατότητες που παρέχονται από τη σύγχρονη τεχνολογία στους φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας.

«Η μεγάλη πρόκληση είναι το σύστημα, το οποίο εισάγεται για τη διαχείριση της παραπληροφόρησης, να μην είναι στατικό, αλλά να είναι δυναμικό. Η απειλή της παραπληροφόρησης, η υβριδική απειλή, η οποία μπορεί να στρέφεται κατά ανθρώπων, κατά κοινοτήτων, κατά κρατών, διαρκώς αναβαθμίζεται και η ίδια.»

«Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να καταστήσουμε από την 1η Απριλίου παραγωγικό το σύστημα, αλλά εν κινήσει να το αναβαθμίζουμε διαρκώς, έτσι ώστε να βρίσκεται πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας και να μπορεί να αντιδρά σε οποιαδήποτε αντισώματα παραπληροφόρησης παράγονται», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

