«Οι Τούρκοι είναι αυτοί που αποφάσισαν να πάνε σε ταραγμένα νερά» σχολίασε ο Μιχάλης Ιγνατίου, αναφερθείς στην ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον σχολίασε πως η περίοδος με τα ήρεμα νερά έχει πια τελειώσει, κάνοντας λόγο για «καραμπινάτο ψέμα» από την τουρκική πλευρά ως προς την αιτία αναβολής της συνάντησης μεταξύ των δυο ηγετών. «Χθες γύρω στις 2 με 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας λάβαμε μήνυμα ότι άλλαξε η ώρα για την πολυμερή συνάντηση για τη Γάζα, η οποία από 14:30 πήγε στις 16:00 ώρα ΗΠΑ - δηλαδή στις 23:00 ώρα Ελλάδας - επομένως υπήρχε άφθονος χρόνος», όπως είπε.

«Κατά τη γνώμη μου ακύρωσαν τη συνάντηση για δυο λόγους: οι Τούρκοι γνώριζαν το περιεχόμενο της ομιλίας του Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός όμως όχι. Η αναφορά Ερντογάν στο καλώδιο είναι ευθεία απειλή όχι μόνο κατά της Κύπρου, αλλά και εναντίον της ελληνικής κυριαρχίας. Εάν ο πρωθυπουργός καθόταν εκεί και έλεγε αυτά, θα πήγαινε στη συνάντηση; Κατά τη γνώμη μου δεν θα πήγαινε».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι Τούρκοι αποφάσισαν να πάνε σε ταραγμένα και όχι σε ήρεμα νερά. Κατά τη γνώμη μου, τελείωσε η περίοδος των ήρεμων νερών. Ξέρετε πού κάθισε ο Ερντογάν στην πολυμερή συνάντηση Μουσουλμάνων και Αράβων ηγετών; Δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ, στην κεφαλή του τραπεζιού. Εγώ περίμενα ότι εκεί θα ήταν το Κατάρ. Ενώ περιμέναμε ότι αυτή η συνάντηση θα ήταν πάνω από 2 ώρες, ο πρόεδρος Τραμπ την τελείωσε σε 1 ώρα. Τους είπε για το σχέδιο της επόμενης μέρας στη Γάζα, λέγοντας ότι θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη».

Φήμες για συνάντηση Ερντογάν με Λίβυο πρωθυπουργό μετά την ακύρωση

Μάλιστα, συνέχισε, κυκλοφόρησε πληροφορία ότι μετά την ακύρωση της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ερντογάν είδε τον πρωθυπουργό της Λιβύης. «Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Η συνάντηση με τον Λίβυο έγινε, αλλά δεν γνωρίζουμε αν έγινε την ώρα που θα συναντούσε τον πρωθυπουργό», σημείωσε.

«Η ανώτατη κυβερνητική πηγή έκανε μια θυμωμένη δήλωση. Ήταν γνωστή η ώρα των συναντήσεων εδώ και 7-8 μέρες. Είχαν γίνει όλες οι λεπτομέρειες, είχαν δηλωθεί οι αντιπροσωπείες, ξέραμε πού θα γίνει, πότε θα γίνει. Νομίζω είναι θυμωμένος ο πρωθυπουργός μετά από αυτό».

Στο μεταξύ, το απόγευμα της Τετάρτης ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να φιλοξενηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον στο Blair House, όπου έχει μετατραπεί σε «φρούριο» με συρματοπλέγματα. «Έχουν δηλώσει οι Αρμένιοι και οι Κούρδοι ότι θα κατέβουν να κάνουν διαδήλωση. Έχει γεμίσει η Ουάσινγκτον με αφίσες του Ερντογάν που γράφουν "καταζητείται". Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα».

