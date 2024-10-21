Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως συνδέεται με θανάτους από ρύπανση

Η υπερθέρμανση του πλανήτη, που αυξάνει τη συχνότητα των δασικών πυρκαγιών, ευθύνεται για τους ολοένα και περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τη ρύπανση η οποία προκαλείται από αυτές τις πυρκαγιές, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα και βασίζεται σε πολλές μοντελοποιήσεις.

«Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής (…) στη θνησιμότητα που συνδέεται με τις πυρκαγιές είναι έκδηλες εδώ και 60 χρόνια και συνεχίζουν να αυξάνονται», συνοψίζουν οι συγγραφείς αυτής της μελέτης που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Climate Change.

Η κλιματική αλλαγή τείνει να αυξάνει τη συχνότητα των δασικών πυρκαγιών σε όλον τον κόσμο, αν και αυτή η τάση δεν είναι ομοιογενής παντού.

Οι πυρκαγιές, με τη σειρά τους, αυξάνουν τη ρύπανση από μικροσωματίδια που βλάπτουν την υγεία και οδηγούν σε πολλούς θανάτους. Οι συγγραφείς της μελέτης προσπάθησαν να καθορίσουν μέχρι ποιου σημείου η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να συνδέεται με αυτούς τους θανάτους, σε μια περίοδο από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα.

Για να το επιτύχουν έκαναν σειρά προσομοιώσεων στον υπολογιστή και συνέκριναν την ιστορική πραγματικότητα με μια υποθετική κατάσταση, όπου η κλιματική αλλαγή δεν θα υπήρχε.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι περισσότεροι από 10.000 θάνατοι συνδέονταν τη δεκαετία του 2010 με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές.

Τη δεκαετία του 1960 οι θάνατοι αυτοί ήταν λιγότεροι από χίλιοι.

Οι αριθμοί αυτοί πάντως δίνονται με επιφύλαξη, επειδή τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν έδιναν πολυποίκιλες εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με ορισμένες, πάνω από το ένα τέταρτο των θανάτων που συνδέονται τα τελευταία χρόνια με τις πυρκαγιές μπορούν να αποδοθούν στην κλιματική αλλαγή. Σε άλλες όμως το ποσοστό αυτό πέφτει στο 5%.

Σε κάθε περίπτωση, τα μοντέλα δείχνουν μια ανοδική τάση.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι η επιρροή της κλιματικής αλλαγής στη θνησιμότητα που οφείλεται στις πυρκαγιές είναι πιο εμφανής στη Νότια Αμερική, τη νότια Αυστραλία και την Ευρώπη.

Η τάση αυτή εξηγείται λόγω της γενικότερης μείωσης της υγρασίας στις περιοχές αυτές. Αντιθέτως, σε άλλες περιοχές όπως στη νότια Ασία, η θνησιμότητα που συνδέεται με τις πυρκαγιές μειώθηκε, λόγω της αύξησης της υγρασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

