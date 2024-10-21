Η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί στην εκδήλωση όλο και περισσότερων πυρκαγιών παγκοσμίως και προκαλεί τον θάνατο 12.000 ανθρώπων περισσότερων ετησίως λόγω εισπνοής του καπνού της φωτιάς, σύμφωνα με νέα έρευνα, όπως μεταδίδει η The Guardian.

Η παγκόσμια υπερθέρμανση, αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από την εισπνοή του καπνού της φωτιάς, ιδιαίτερα στην Αυστραλία, στη Νότια Αμερική, στην Ευρώπη και στα βόρεια δάση της Ασίας.

Μια άλλη μελέτη ανέφερε ότι μεταξύ 2003 και 2019 η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας αύξησε την έκταση γης που καίγεται σε όλον τον πλανήτη σχεδόν κατά 16%, όμως άλλες ανθρώπινες ενέργειες, όπως ο καθαρισμός των δασών και των σαβάνων από τους δρόμους ή την εξοχή, μείωσαν τη συνολική καμένη έκταση κατά 19%.

Και οι δύο μελέτες, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Climate Change, διέκριναν την επίδραση που είχε η προσθήκη εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα λόγω δασικών πυρκαγιών, σε σύγκριση με άλλες ανθρώπινες ενέργειες όπως η εκκαθάριση γης.

Η μελέτη – με επικεφαλής τον δρ Chae Yeon Park του Εθνικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Μελετών της Ιαπωνίας – υπολόγισε ότι τη δεκαετία του 2010 σχεδόν 100.000 άνθρωποι πέθαιναν κάθε χρόνο από την εισπνοή καπνού από πυρκαγιές που περιέχουν μικροσκοπικά σωματίδια, γνωστά ως PM2.5, που μπορούν να διεισδύσουν στους πνεύμονες και την κυκλοφορία του αίματος.

Ο τρόπος με τον οποίο η παγκόσμια θέρμανση συμβάλλει σε αυτούς τους θανάτους ήταν δύσκολο να κατανοηθεί γιατί ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η χαμηλότερη υγρασία αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών, άλλες άμεσες ανθρώπινες παρεμβάσεις – όπως ο καθαρισμός των δασών και των σαβάνων – μειώνουν την περιοχή που μπορεί να κάψει η φωτιά ή περιορίζουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Για να ξεπεράσουν το πρόβλημα, οι ερευνητές εξέτασαν τρία μοντέλα παγκόσμιας βλάστησης και φωτιάς υπό τις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες και τα συνέκριναν με ένα μοντέλο όπου οι σύγχρονες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξαλείφθηκαν.

Ενώ τα αποτελέσματα διέφεραν, οι συγγραφείς από οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Κίνας, διαπίστωσαν ότι σε όλες τις περιπτώσεις, η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας προκαλούσε αυξανόμενο αριθμό θανάτων από άτομα που αναπνέουν PM2,5 από τις πυρκαγιές.

Σε ορισμένες περιοχές, η άνοδος της θερμοκρασίας ήταν ο κύριος παράγοντας για την αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ σε άλλες, η χαμηλότερη υγρασία.

Οι συγγραφείς είπαν ότι οι επιπτώσεις στην υγεία από τις πυρκαγιές θα μπορούσαν να υποτιμηθούν επειδή η «τοξικότητα των σωματιδίων που προέρχονται στον καπνό από τη φωτιά» ήταν πιο σοβαρή από ό,τι από άλλες πηγές.

Η καθηγήτρια Hilary Bambrick, διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, είπε ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Αυστραλία εκτέθηκαν σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα ρύπανσης από τον καπνό κατά τη διάρκεια των μαύρων καλοκαιρινών πυρκαγιών το 2019 και το 2020.

«Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες θανάτους εκείνη την εποχή και πιθανότατα θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία πολλών», δήλωσε η Bambrick, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει μόνο έναν από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή είναι κακή για την υγεία μας. Η κατανόηση των επιπτώσεων όπως αυτές θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον».

Μια ακόμη μελέτη, με επικεφαλής επιστήμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, διαπίστωσε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα στην Αυστραλία, τη Σιβηρία και τις αφρικανικές σαβάνες.

Ο Seppe Lampe, του Vrije Universiteit Brussel (VUB), είπε ότι ενώ οι ανθρώπινες δραστηριότητες που άλλαξαν το τοπίο βοηθούσαν στη μείωση της έκτασης γης του πλανήτη που καίγεται, «η επίδραση της κλιματικής αλλαγής συνεχίζει να εντείνεται».

Ο καθηγητής Wim Thiery, συν-συγγραφέας της μελέτης στο VUB, είπε ότι το ποσοστό της γης που καίγεται λόγω κλιματικής αλλαγής «αυξάνεται κάθε χρόνο».

Πηγή: skai.gr

